Certe donne brillano, video, testo e significato di uno dei più recenti successi di Ligabue.

Cosa significa una delle canzoni più recenti e più amate di Ligabue? Ecco il video, il testo e il significato della canzone “Certe donne brillano”, tratta dall’album “Start” del 2019.

Ligabue – Certe donne brillano (video)

Certe donne brillano Testo

Parliamo di te che dove sei finita

Figurati se la vita ti ha cambiata

Qualcuno ti avrà magari trattenuta

So che non si sa mai

Parliamo di te che ridi quando vieni

O ridi di me o stai davvero bene

Chissà chi sarai lì sotto le tue creme

Forse adesso lo sai

Certe donne brillano

Certe donne bastano

Certe donne chiamano di notte

Che ti piaccia oppure no

Parliamo di te che mi tenevi in tasca

Scegliendola tu la dose d’aria fresca

Tenendomi lì, scordandotene presto

Tanto dai prima o poi

Parliamo di te che ti aspettavi troppo

In cambio però ci hai messo sempre tutto

Adesso lo sai che cosa non ti ho detto

E forse mi scuserai

Forse i ricordi non sono bugiardi

Non più di tanto almeno

Forse i ricordi magari ti ricordi

Un po’ come ti viene

Certe donne brillano

Certe donne bastano

Certe donne chiamano di notte

Che ti piaccia oppure no

Certe donne brillano

Certe donne restano

Certe donne dicono presente

Sono andate via da un po’

Forse i ricordi non sono balordi

O non come si crede

Forse i ricordi ma sì che ti ricordi

Davvero come viene

Certe donne brillano

Certe donne bastano

Certe donne chiamano di notte

Che ti piaccia oppure no

Certe donne brillano

Certe donne restano

Certe donne dicono presente

Sono andate via da un po’

Già via da un po’

Significato della canzone Certe donne brillano

Ligabue è esperto nello scrivere canzoni che parlano di relazioni attraverso frasi semplici ma molto potenti.

Questa volta lo fa raccontando una storia finita, rivolgendosi direttamente alla donna che probabilmente era stata la sua compagna. Sembra che il cantautore originario di Correggio voglia spiegare all’amante come sono andate veramente le cose, cercando di portare di nuovo a galla i ricordi, di riflettere sull’andamento di quello che era stato il loro rapporto.

Evidentemente i due non si parlano più, quindi Ligabue decide di usare il testo della canzone per dirle le cose che non sono riusciti a dirsi a voce. Immagina dove lei potrebbe essere adesso, come stia andando avanti con la sua vita, se qualcuno magari l’ha scelta diventando il suo compagno, se la vita ha fatto a lei quello che nella loro relazione non si è realizzato: cambiarla.

Sì, perché nonostante la forza trasformativa dell’amore, che quando accolto pienamente e a cuore aperto può davvero cambiare le cose, alcune persone sembrano rifiutarlo a priori, decidendo di non volersi far influenzare in nessun modo, e rimanendo uguali a se stesso, ricadendo sempre negli stessi errori, nelle stesse abitudini.

Ligabue sembra dire questo: si chiede se forse la vita è riuscita a trasformarla, ma la domanda è retorica: chi rifiuta l’amore, non potrà mai rinnovarsi, sarà destinato a rimanere bloccato nei propri stessi condizionamenti, a invecchiare “nonostante le creme”.

Il riferimento alle creme è infatti forse un’allusione all’invecchiamento: questa donna invecchia, ma sta maturando? Come dice un altro della canzone italiana, Francesco Guccini, è davvero un dramma “invecchiare senza la maturità”. Ma Ligabue non dimentica nemmeno i suoi stessi errori, e forse anche lui non è stato davvero capace di ammettere l’amore nella sua vita.

O forse sì, mettendosi completamente nelle mani di lei, che “lo teneva in tasca” quando e come voleva, decidendo lei la boccata “d’aria fresca”. Insomma, un Ligabue nostalgico e un po’ malinconico, forse anche un po’ amareggiato, ma che non ci fa mancare, come sempre, una buona dose di energia.

“Certe donne brillano” sono però le donne che hanno lasciato il segno, gli amori che ci hanno segnato, volenti o nolenti.

Il video della canzone

Ligabue, per il video della canzone di “Certe donne brillano” decide, per l’appunto, di circondarsi di un bel numero di donne. Donne sono le musiciste che l’accompagnano, la sua band, donne sono le ragazze che vediamo tra il pubblico, donne sono le bariste che servono i cocktail. Insomma, una città delle donne in cui Ligabue, alla fine, brilla al centro, con la sua chitarra rock. Dove lui, narratore e protagonista, ci racconta le creature che lo circondano, che amano, fanno soffrire, dimenticano e a volte ritornano. Con tutti i loro difetti e i loro pregi.

Il video ufficiale lo trovate a inizio pagina, qua sotto invece una versione live della canzone:

Certe donne brillano live

Certe donne brillano, la musica: l’anima rock di Ligabue

Come sempre, Ligabue non tradisce il suo spirito rockettaro. La canzone propone un alto livello di energia, dalle schitarrate esplosive, alla batteria dai toni forti, al basso dalla presenza importante. Ligabue è uno spirito rock, di quel rock emiliano che, nonostante gli ammiccamenti al pop, rimane puro e grezzo nella sua semplicità.

La voce graffiante del cantautore è la ciliegina sulla torta di questo brano che fa riflettere, e che fa onore alla carriera del cantante, iniziata ormai più di 30 anni fa. Ma nonostante la lunga carriera, il Liga sembra non voler mollare.

Nonostante i capelli ormai incanutiti, le idee continuano a girare perché la vita, quando vissuta davvero, ha sempre qualcosa da raccontarci. I cantautori bravi sono quelli che ce la sanno raccontare meglio, che sanno farla brillare in tutta la loro complessità, che poi si rivela essere piuttosto semplice, proprio come questa canzone.

