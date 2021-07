Canzoni 2021. Le più passate in radio nelle prime settimane di luglio. I Coldplay sono sempre al primo posto, ma c’è anche qualche tormentone.

Quali sono le canzoni più ascoltate nelle radio al momento? La classifica vede al primo posto sempre i Coldplay. C’è qualche new entry e poi qualche tormentone. Dunque quali sono le canzoni del momento? Prima di approfondire, ecco la classifica:

Canzoni 2021, le più ascoltate in radio questa settimana TOP 10

(classifica basata sui passaggi radiofonici delle emittenti italiane ed elaborata da earone.it)

Forse non è l’estate dei tormentoni? Le canzoni estate 2021

Come abbiamo visto i Coldplay resistono saldamente al primo posto: in un mare di tormentoni alla fine, almeno per ora, l’estate è loro. Altrettanto saldamente Martin Garrix con gli U2 occupano la seconda posizione con il loro inno degli europei.

Inevitabilmente troviamo al terzo posto forse quello che sarà “IL” tormentone dell’estate, Mille, dello strano gruppo formato da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Sale invece Marco Mengoni con il suo nuovo singolo “Ma stasera” e fa la sua nuova entrata in classifica la canzone “Never Going Home” di Kungs, giovane dj francese che forse ricorderete per un precedente tormentone elettronico del 2016, “This girl”. La sua nuova creatura è una delle canzoni del momento.

Sempre in tema di musica da ballare, non poteva mancare l’apparizione di un veterano come Bob Sinclair. Segue Ed Sheeran con Bad Habits, il suo nuovo successo (compreso di imperdibile video con Ed Sheeran vampiro). Poi una delle canzoni più amate di questo 2021, ovvero Cinema di Samuel & Francesca Michielin.

Solo al nono posto delle canzoni più ascoltate del momento questa settimana dalle radio troviamo il classico tormentone estivo di Boomdabash con Baby K, ovvero Mohicani.

Per concludere, al decimo posto, Run degli Onerepublic. Seguita poi dall’ennesima versione di Iko Iko di Justin Wellington, tormentone virale su TikTok, poi da Dua Lipa con Love Again e da Madame con Marea. Queste le prime canzoni più passate in radio in questi primi giorni di vera estate.

Salgono, ma ancora non entrano in classifica, Colapesce & Dimartino con Ornella Vanoni e la loro “Toy Boy”, il nuovo singolo dell’immancabile David Guetta, ma anche Elettra Lamborghini con la sua Pistolero e Lorde con “Solar Power”.

Vedremo quali saranno i cambiamenti nelle classifiche nelle prossime settimane. Intanto, almeno per ora, possiamo dire che non è esattamente l’estate dei tormentoni dato che la classifica riflettere ascolti molto variegati.

