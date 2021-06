Tormentoni estate 2021. Il nuovo singolo di Boomdabash & Baby K sarà la canzone dell’estate?

“Mohicani” è una delle canzoni dell’estate. Il trio Baby K e Boomdabash ha prodotto un vero e proprio tormentone che va a inserirsi tra le tante canzoni estive di questo 2021. Sarà la regina dell’estate? Forse sì, e c’è un motivo. Intanto ascoltiamola:

Boomdabash & Baby K – Mohicani VIDEO

Mohicani è il tormentone estivo 2021 (forse)

Come abbiamo detto i tormentoni estivi quest’anno sono tanti. Ogni anno sembrano aumentare. La canzone di Baby K con i Boomdabash è proprio il più classico dei tormentoni estivi italiani, ha tutti gli ingredienti.

Uno dei commenti sotto al video di Youtube dice “Dimmi che è arrivata l’estate senza dirmi che è arrivata l’estate: Baby K ha fatto uscire una canzone”.

Un altro commento molto votato invece dice: “Incredibile, una canzone originale e mai sentita prima”. Il commento, inutile dirlo, è ovviamente sarcastico.

Infatti c’è ben poco di originale in questa canzone che rientra in quel tipo di prodotti estivi pensate per essere letteralmente consumati nel giro di un paio di mesi. Sonorità pop-reggae, con lo stile giamaicano-salentino tipico dei Boomdabash, un po’ di hip-hop, tutto molto ritmato, colorato e leggero.

Anche il testo è, come dire, non esattamente sorprendente.

Il ritornello dice così:

“Dimmi cos’è

Questa musica nuova nell’aria

E tu chi sei?

Bella come un’estate in Italia

Che canta sotto la luna

E si tuffa nel mare stasera

Sarà un’altra avventura

O durerà per una vita intera”

Non esattamente Dante o Leopardi. Ma nemmeno Franco Battiato. Ma nemmeno Jovanotti, Vasco Rossi… Però, che ci possiamo fare, a quanto pare i tormentoni estivi devono essere così. Qui di seguito il testo completo:

Boomdabash & Baby K – Mohicani TESTO

Parte la musica mi carico (eh)

Questo qui è un momento magico (eh)

Dal Tirreno all’Adriatico (ah)

Io sto bene solamente quando sto con te

A fine serata sembro John Travolta

Uscendo dalla pista con la giravolta

Però non fare tardi come l’altra volta

Siamo già tutti in macchina

Dimmi cos’è

Questa musica nuova nell’aria

E tu chi sei?

Bella come un’estate in Italia

Che canta sotto la luna

E si tuffa nel mare stasera

Sarà un’altra avventura

O durerà per una vita intera

Se con te ballo un po’ cubano, brasiliano

Argentino, colombiano, sud americano, jamaicano

Basterà la musica per dirti che ti amo

(Oh, oh, oh, oh)

Basterà la musica per dirti che ti amo

(Oh, oh, oh, oh)

(Oh, oh, oh)

Io ti porterei con me

Senza ma senza se

Che ne pensi di un posto lontano

Dove il traffico non c’è

E le stelle che cadono

A mare le prendi per mano

Un’isola deserta senza Wi-Fi

Voglio solo good vibes

Non pensiamo più a nulla

Stanotte se balla

Dimmi cos’è

Questa musica nuova nell’aria

E tu chi sei?

Bella come un’estate in Italia

Che canta sotto la luna

E si tuffa nel mare stasera

Sarà un’altra avventura

O durerà per una vita intera

Se i pensieri hanno le ali

Come gli angeli e gli aeroplani

Anche quando siamo lontani

Io ti sento vicino a me

Se i pensieri hanno le mani

Posso stringerti fino a domani

Siamo gli ultimi come i mohicani

Ad amarci così tanto io e te

Dimmi cos’è

Questa musica nuova nell’aria

E tu chi sei?

Bella come un’estate in Italia

Che canta sotto la luna

E si tuffa nel mare stasera

Sarà un’altra avventura

O durerà per una vita intera

Se con te ballo un po’ cubano, brasiliano

Argentino, colombiano, sud americano, jamaicano

Basterà la musica

Se con te ballo un po’ cubano, brasiliano

Argentino, colombiano, sud americano, italiano

Basterà la musica per dirti che ti amo

Se sarà il tormentone estivo 2021 lo sapremo a fine estate

Come abbiamo già scritto altrove, i tormentoni italiani – ovvero le tipiche canzoni estive che sentiamo ovunque nelle radio e nei locali – si assomigliano tutte. Non solo fra loro, ma anche con quelle degli anni precedenti. C’è il desiderio di leggerezza e associamo l’estate alla spensieratezza e al divertimento, quindi forse è normale che queste canzoni riflettano, musicalmente e nei testi, proprio questo tipo di desiderio.

Comunque, Mohicani è il singolo estivo tratto dall’album di Baby K dal titolo “Donna sulla Luna”. Nel disco, uscito l’11 giugno, sono presenti anche altre collaborazioni, ad esempio con Chiara Ferragni, Tedua, Gigi D’Alessio, Enzo Dong.

