Canzoni e tormentoni stranieri dell’estate 2021. Playlist aggiornata. Tanti nomi conosciuti, ma anche qualche new entry. Ascoltale qui.

Quali sono i tormentoni e le canzoni dell’estate 2021 straniere? Nelle classifiche italiane, si sa, vanno sempre di più le canzoni italiane, con ormai centinaia di tormentoni. Ma ecco i brani che spopolano in tutto il mondo, in lingua inglese ma non solo, e anche dalle nostre parti. Classifica e video per ascoltarle.

Tormentoni stranieri 2021. Playlist TOP 10

Justin Bieber feat Damniel Caesar & Giveon – Peaches

Una star del pop come Justin Justin Bieber in una collaborazione di grandissimo successo globale, con una canzone tratta dal suo album Justice. Una hit da mesi ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo.

Onerepublic – Run

E il pop-rock dei onerepublic colpisce ancora, con questa hit perfetta come tormentone estivo, tratta dall’album “Human”. Una delle canzoni straniere dell’estate 2021 senza dubbi.

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the door Open

Silk Sonic, ovvero il cantautore statunitense Bruno Marsi e il rapper Anderson Paak. Questo loro singolo Leave the Door Open ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, italia compresa, ed è tra i tormentoni 2021.

Justin Wellington feat Small Jam – Iko Iko

Iko Iko è un classico fatto e rifatto da tutti, ma è talmente immortale che può essere riproposto ogni estate e si dimostra sempre un successo. C’è riuscito Justin Wellington con la sua versione pop-reggae che ha spopolato su Spotify e TikTok. Un tormentone ormai da un secolo!

Martin Garrix feat Bono & The Edge – We are the People

Tre nomi enormi per una delle canzoni del momento nonchè uno dei tormentoni estivi stranieri nonchè, scusate se è poco, inno degli europei di calcio. We are the people!

Purple disco machine – Fireworks

Il disco funk pop del dj tedesco Purple Disco Machine ha conquistato tutti e questo brano è una delle canzoni 2021, una hit che ci ha accompagnato tutto l’anno e lo farà anche come tormentone estivo, ne siamo sicuri.

Coldplay – Higher Power

Un gruppo storico come i Coldplay tornano alla grande come una mega hit mondiale, Higher Power, una delle canzoni del 2021 che sicuramente avrete sentito alla radio, per strada, nei locali, in auto e nelle cuffie del vostro smarphone! Un successo mondiale sempre ai primi posti anche degli ascolti radiofonici italiani

Rauw Alejandro – Todo de ti

Hit del cantante portoricano Rauw Alejando, è il classico tormentone disco-pop latino, ovviamente in spagnolo, ai primi posti nelle classifiche virali globali di Spotify. E in estate, si sa, una canzone così non può mancare.

Imagine Dragons – Follow you

Brano pop-rock targato USA, Follow you è una canzone d’amore dura e cruda, di enorme successo. In Italia è andata benissimo e l’abbiamo sentito e risentita nelle radio. Uno dei tormentoni stranieri 2021.

Master Kg & David Guetta feat Akon – Shine your light

Dopo l’incredibile successo di Jerusalema, Master KG si unisce a potenze come David Guetta e Akon per il tormentone estivo Shine Your Light. Una canzone positiva e leggera, perfetta per l’estate 2021, nonchè uno dei successi stranieri del momento.

Canzoni, hit e tormentoni stranieri 2021

Queste erano le canzoni straniere dell’estate 2021, o meglio, questa è la situazione attuale. Vedremo solo a fine estate quali sono stati i veri tormentoni stranieri 2021 che hanno avuto successo. Come abbiamo visto ci sono molti nomi ben noti, vecchie conoscenze, ma anche new entry assolute spesso salite alla ribalta grazie alla viralità data da social come TikTok.

