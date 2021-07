Canzoni estate 2021, tra i tanti tormentoni eccone uno originale con la mitica Ornella Vanoni e Colapesce & Dimartino. Si chiama Toy Boy. Video e testo.

Con i tormentoni estivi capita spesso che si mettano insieme strane coppie. In questo caso parliamo di uno strano trio: Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino. La prima non ha bisogno di presentazioni, i secondi sono stati una delle rivelazioni di Sanremo 2021. Insieme i tre hanno fatto uscire un tormentone tra il pop e la samba dal titolo “Toy Boy”. Eccolo:

Vanoni, Colapesce & Dimartino – Toy Boy VIDEO

Canzoni estate 2021, il tormentone di Toy Boy è ironico e romantico

Il testo, ironico ma anche romantico, è scritto da Colapesce, mentre la regia del video è nientemeno che del regista Luca Guadagnino, uno dei cineasti italiani più famosi al mondo nonché candidato all’Oscar. Ma prima di approfondire, ecco il testo di Toy Boy:

Vanoni, Colapesce & Dimartino – Toy Boy TESTO

Toy Boy, Toy Boy

Toy Boy, Toy Boy

Andate via

Ma come vi è venuto in mente?

È tardi, è tardi, è tardi, è tardi, è tardi,

per me, sirena tra la gente

Portaci a bere in fondo al mare

organizziamo un carnevale

faremo quello che tu vuoi

Saremo i tuoi

Toy boy, Toy Boy

Toy boy, Toy Boy

Ma quale toy

ma quali boy

l’amor, su, si è spento ormai

Resta con noi

(eh sì, già, resto con voi)

c’è un aliscafo che ci aspetta

E allora mi preparo in fretta

abbiamo già i biglietti in tasca

io tiro su qualche cosetta

non serve a niente, lascia stare

Vedrai, vedrai, vedrai

Faremo il bagno tutti nudi

a Filicudi ed Alicudi

Faremo quel che tu vuoi

(ma non voglio niente io da voi)

Saremo i tuoi

Toy boy, Toy Boy

(ma è una fissa, è una fissa, una malattia)

Toy boy, Toy Boy

Il mio fuoco si è spento

non è più un argomento

a me dovevano capitare questi due

Tra una cachaça e una lambada

ognuno sceglie la sua strada

Io per esempio torno a casa

voi fate quello che volete

Ti prego, spegni questa sete

Saremo i tuoi

Toy boy

Toy Boy

Ma provate a ritornare

qualche cosa magari si può fare

Toy Boy è tra le canzoni dell’estate 2021

Come si capisce dal testo (e dal video della canzone) la Vanoni dimostra una notevole dose di autoironia, tipica del suo personaggio, che in questo caso va a nozze con la leggerezza e l’ironia del duo Colapesce & Dimartino. Sia musicalmente sia per l’idea in sè va detto che la canzone, tra i tanti tormentoni orribili di questa estate 2021, è una delle più originali ed eccentriche. E già questo basterebbe a salvarla.

Probabilmente non sarà la hit dell’estate, o forse sì, chissà (per ora sembra che l’altro strano trio, Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, stia vincendo con la loro Mille), ma intanto salutiamo con piacere un tormentone un po’ diverso dagli altri.

Dalle sonorità che richiamano quasi una certa bossanova e un pop “leggerissimo” – per citare la hit sanremese dei due giovani musicisti – che non dispiace e che ben si adatta alle atmosfere estive.

Ricordiamo infine che Ornella Vanoni è candidata alla targa Tenco 2021 per l’album “Unica” uscito lo scorso gennaio, contenente ben 11 nuovi brani inediti scritti, fra gli altri, da Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Mauro Pagani e Carmen Consoli.

