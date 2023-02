Splash di Colapesce e Dimartino. Video, testo e cosa significa la canzone di Sanremo 2023 del duo musicale siciliano.

Colapesce e Dimartino sono tornati con Splash, la canzone presentata al Festival di Sanremo 2023 dove sono outsider per la vittoria finale. I due cantanti sono abituati ai tormentoni estivi scritti apposta per la bella stagione oppure provenienti direttamente dal Festival della musica italiana. Chi non ricorda il brano Musica Leggerissima? Con Splash il risultato potrebbe essere simile e di certo anche questa volta parole e musica sono piacevoli da ascoltare.

Ecco testo e cosa significa davvero la nuova hit sanremese di Colapesce e Dimartino, ma prima vediamo il video di Splash tratto da Youtube.

Video Colapesce, Dimartino – Splash

Splash testo Colapesce e Dimartino

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino

Cambiare vita baciarti nel grano

In Sudamerica

Ma l’entusiasmo poi se ne va

Questa sera mi nascondo

Mentre i miei pensieri

Vanno per il mondo

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Sorrido alle Seychelles

Mi annoio a Panama

La vita è un baccarat

Balliamo vieni qua

Perdonami

Non ci capisco mai

Mi dici lascia stare

Sono qua

Ma io, io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore dei cantieri infiniti

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative

Vado via senza te

Mi tuffo nell’immensità del blu

Splash

Splash, Colapesce Dimartino significato canzone

Come si può notare ascoltando il brano e leggendo il testo, il singolo di Colapesce Dimartino è scanzonato, orecchiabile e ricco di riferimenti. Sicuramente alcune frasi sono molte leggere, ma al tempo stesso ricche di significati nascosti. Ad esempio “ma io lavoro per non stare con te” è già un cult per chi ama questo duo.

I 2 cantautori hanno rivelato che il brano racconta il peso delle aspettative, che finiscono per influenzare le nostre vite. Il protagonista preferisce quindi lavorare sodo piuttosto che trascorre tempo con il partner, per evitare di passare troppo tempo insieme. Questo proprio per non essere schiacciato dal peso della aspettative. E ancora la preferenza per il rumore della metropolitana affollata rispetto a quello del mare, ne è la prova. Il finale poi se vogliamo è tragico, visto che il protagonista decide di andarsene e tuffarsi nell’immensità del mare con uno “splash”.

Colapesce & Dimartino, chi sono e che canzoni hanno fatto

Colapesce e Dimartino sono un duo di cantanti siciliani, uno siracusano l’altro palermitano, che si sono uniti nel 2020. Oltre a Musica Leggerissima presentata a Sanremo 2021, che resta la loro canzone più famosa, i due cantanti hanno realizzato vari brani. Fra questi bisogna citare Noia Mortale, il primo della loro produzione.

Mentre è più recente (2022) la collaborazione con Fabri Fibra nella canzone rap dal titolo Propaganda in vetta alla classifiche della musica italiana per parecchie settimane. Inoltre, hanno anche partecipato a The Bud guy, serie tv di successo da vedere su Amazon prime video, di cui hanno composto il soundtrack “Cose da pazzi“.

Insomma il repertorio musicale di Colapesce Dimartino continua ad allargarsi, con singoli molto belli e attuali. E dopo aver visto testo e video di Splash, la canzone presentata a Sanremo 2023 possiamo dire con ragionevole certezza che questo singolo sarà una hit nelle radio italiane per molto tempo. E probabilmente una delle migliori del duo siciliano, almeno finora.