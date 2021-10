Zara l’ultima collezione cappotti e vestiti inverno 2021 -2022

Zara donne ultimi arrivi cappotti, vestiti e tailleur inverno 2021 -22 in edizione limitata per tutte le taglie e tutte le età. Ecco cosa c’è di nuovo nel catalogo di Zara donne. Foto della campagna e prezzi dei migliori capi moda tra cui scegliere.

L’ultima collezione Zara inverno 2021 – 22 è quella della linea Studio. Si tratta di capi in Limited edition, quindi più cari rispetto alla linee moda donna basic, ma comunque più convenienti in termini di prezzi rispetto ad altri brand. Ecco le ultime novità moda di Zara donne

Cappotti Zara inveno 2021 -2022

La collezione di Zara Studio propone due modelli di cappotti, uno in misto lana con collo in pelliccia sintetica removibile abbellito da un bordo alto sempre in pelliccia ecologica. Costa: 229,00 euro.

Linea morbida, collo a sbuffo e cintura in pelle finta caratterizzano queso cappotto midi realizzato in parte con materiali sostenibili. Il prezzo è di 199,00 euro

Zara vestiti invernali

Tra i migliori pezzi di questa collezione Zara donne ci sono anche gli abiti creati anche per taglie forti. Qui apriamo un capitolo a parte. Mentre gli altri marchi moda continuano a proporre vestiti solo per donne magre e giovani, prendendo come esempio e le tante le influencer, Zara e Mango hanno cambiato strategia. Gli abiti sono pensati anche per donne formose e donne di tutte le età, non a caso tra le modelle c’è Marisa Berenson, splendida attrice di 74 anni.

VEDI ANCHE VESTITI INVERNALI DI LANA

Tornando agli abiti in questa linea in edizione limitata trovate outfit da giorno e da sera realizzati in pizzo, paillettes, organza velluto ma anche capi caldi in lana

Tailleur pantaloni Zara inverno 2021 -2022

Il modello di questa collezione contempla un blazer beige gessato e un paio di pantaloni a vita alta dalla linea morbida realizzati in mista lana. Entrambi i capi vengono venduti separatamente al costo di: 89,95 per la giacca e 79,95 per i pantaloni. Per rendere più femminile l’outfit che vedete in foto c’è la camicia sottogiacca con stampa fantasia e una cintura alta.

E infine, a completare la linea abbigliamento di Zara Studio inverno 2021 cappotti e vestiti in edizione limitata ci sono gli accessori moda a partire da scarpe e stivali, per arrivare a borse, guanti lunghi e bijoux.

Vedi anche: