UNIQLO x Theory. Moda americana sofisticata e contemporanea

UNIQLO,ecco la nuova collezione moda autunno inverno 2021 -22 creata in collaborazione con il brand di New York Theory. Nove capi di abbigliamento tutti neri e bianchi. Le foto della collezione.

La Collezione UNIQLO x Theory Autunno/Inverno 2021 – combina capi di abbigliamento che si adattano perfettamente a tutte le forme del corpo. Gonne lunghe plissé, maglioni caldi e leggeri senza cuciture, giacche o pantaloni sono, tra le proposte di questa particolare collection pensata per rendere il look di tutti i giorni facile da indossare e al contempo sofisticato.

UNIQLO x Theory collezione A/I 2021 -22

Partiamo dai colori moda scelti. Tutti i vestiti a partire dalle gonne lunghe plissettate sono prevalentemente neri e si possono combinare con cappotti dalla linea ampia e minimal e maglia nera, così come vedete in foto.

Se invece preferite la combinazione black & white, maglia bianca, pantaloni dalla linea ampia e scarpe basse, sono il giusto mix per chi ama gli outfit dallo stile maschile ma senza eccedere.

La nuova collection moda americana di Uniqlo presenta anche uno dei capi cult di questo brand,il piumino leggero che troviamo lungo e smanicato.

Combinazioni tra camicie dallo stile maschile oltre a capispalla, maglie lunghe e look mixati tra gonna e felpa completano questa particolare collezione che verrà messa in vendita a partire dal prossimo 14 ottobre 2021.

Chi è Theory e dove comprare in Italia

Theory è un marchio di moda per donna e uomo nato negli Usa e più precisamente a New York. Tra le caratteristiche del brand c’è quella di offrire vestiti di tendenza comfort e versatili che per alcuni aspetti non subiscono i continui cambiamenti delle tendenze moda stagionali. Si tratta comunque di un marchio che vende abbigliamento a prezzi medio/alti.

In italia non c’è un punto vendita di Theory, ma ci sono diversi rivenditori tra cui la Rinascente. Insomma se vi piace lo stile potete comunque comprare la nuova collezione di Uniqlo x Theory con il vantaggio che spendete molto meno.