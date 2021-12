“Prima prova e poi paga” Conviene ora comprare vestiti su Amazon?

Amazon vestiti eleganti, invernali estivi, scarpe o gioielli. Ora puoi provare prima e pagare dopo, ma come funziona e cosa conviene comprare su Amazon Moda? Recensione

Amazon vestiti offre tante possibilità e molti marchi moda che non ti aspetti di trovare. Ma anche se i brand fashion low cost non sono comparabile a marchi come Zara o Mango, con la nuova funzione ” prima prova e poi paga” Amazon Moda fa un passo in più. Vediamo come funziona, quali sono i punti di forza, cosa offre e quando conviene.

Amazon vestiti Prima prova e poi paga: come funziona

Il servizio lanciato di recente consente di scegliere sei articoli tra abiti e accessori da provare a casa senza pagare subito. Questo, non significa che potete pagare a rate come fanno molti marchi che consentono il pagamento rateale. Ma vi permette di pagare dopo sette giorni solo per i capi di abbigliamento che avete deciso di tenere.

A chi conviene il nuovo servizio shopping di Amazon

Per usufruire di questa nuova modalità di vendita online bisogna essere abbonati ad Amazon Prime, che come noto offre una serie di vantaggi tra cui quello di Prime Video oltre alla spedizione gratuita e anche molte altre facilitazioni.

Cosa conviene comprare su Amazon vestiti

Cercare un vestito sull’e-commerce più popolare al mondo spesso non è semplice nonostante abbia prezzi convenienti per alcune categorie di abiti come quelli da cerimonia, la fuzione: “prima prova e poi paga” la trovate sui marchi di Amazon Moda, su marchi come Desigual, Hugo Boss, Pinko e tanti altri brand più economici.

Ci sono piumini, cappotti, maglie vestiti da sera, ma anche calze abbigliamento intimo, oltre ad abiti per uomo e bambini. In aggiunta trovate anche le scarpe di Geox, Ugg e gli stivali a marchio Amazon, sempre per donne e uomo.

Vedi anche: Cappotti inverno 2022

Amazon gioielli

Amazon ha diverse marchi di orologi anche pregiati, così come vende gioielli economici. Tra tutti ci sono anche anelli in argento sterling, platino o oro placcato con zirconia o swarovski a marchio Amazon Costano poco e superano anche i gioielli del marchio Pandora per bellezza e qualità.

Amazon vestiti cosa conviene comprare

Come abbiamo visto il canale fashion di vendita online di Amazon offre diverse soluzioni ma bisogna avere tanta pazienza.

Inoltre il servizio “prima prova e poi paga” per ora non è esteso a tutti i marchi presenti sul marketplace, anche se c’è abbastanza. Tuttavia un servizio di pagamento rateale senza passare da Cofidis, oggi come oggi a nostro avviso sarebbe più utile. Per chi cerca invece marchi moda di lusso, meglio scegliere siti specializzati, oppure guardare Amazon Us dove la scelta è più ampia.

In sintesi comprare su Amazon vestiti per ora conviene si ma solo in parte, ad esempio se cercate abiti particolari per feste e cerimonie o se volete risparmiare. Sulle scarpe e gli accessori invece, su Amazon Fashion si possono fare ottimi acquisti con sconti e promozioni senza aspettare sempre i saldi di fine stagione.

VEDI ANCHE: