Saldi invernali 2022: data inizio. Calendario regione per regione.

Quando iniziano i saldi invernali 2022? Quanto durano e quando finiscono? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui saldi invenali 2022, con il calendario regione per regione e tutte le date di inizio e fine dei saldi.

Saldi inverno 2022. Quest’anno in quasi tutta Italia i saldi invernali inizieranno tra il 5 e il 6 gennaio 2022, ma non in tutte le regioni la durata dei saldi è la stessa.

Di norma i saldi invernali durano 60 giorni, ma con i problemi legati alla pandemia che si fanno sentire ancora alcune regioni hanno effettuato alcune modifiche al normale calendario.

Vediamo allora nello specifico quando iniziano, quanto durano i saldi invernali 2022 e quando finiscono, regione per regione.

Quando iniziano i saldi invernali 2022 regione per regione. Calendario

Abruzzo: 6 gennaio – 5 marzo 2022

Basilicata: 6 gennaio – 1° marzo 2022

Calabria: 6 gennaio – 28 febbraio 2022

Campania: 5 gennaio – 1° marzo 2022

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo 2022 (con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi)

Friuli Venezia Giulia: 6 gennaio – 31 marzo 2022

Lazio: 15 gennaio – 6 febbraio 2022

Liguria: 15 gennaio – 6 febbraio 2022 (con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni che precedono l’inizio dei saldi

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo 2022 (con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi)

Marche: 5 gennaio – 1° marzo 2022

Molise: 6 gennaio – 4 marzo 2022

Piemonte: 6 gennaio – 28 febbraio 2022

Puglia: 6 gennaio – 28 febbraio 2022

Sardegna: 6 gennaio – 4 marzo 2022

Sicilia: 6 gennaio 2022 – 15 marzo 2022

Toscana: 5 gennaio – 15 marzo 2022 (con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi)

Trentino Alto Adige: 8 gennaio – 5 febbraio 2022

Umbria: 6 gennaio – 4 marzo 2022

Valle d’Aosta: 6 gennaio – 31 marzo 2022

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo 2022 (con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi)

Saldi inverno 2021 2022, nei negozi fisici e online

Ricordiamo che i saldi invernali verranno effettuati non solo nei negozi fisici, ma anche online. Dopo il periodo del Black Friday infatti, potremo trovare offerte vantaggiose con i saldi invernali.

Tuttavia consigliamo di effettuare acquisti soprattutto nei piccoli negozi fisici, per aiutare i piccoli commercianti che sicuramente sono quelli che più faticano a risollevarsi dopo la crisi causata dal Covid.

Certo, fare acquisti su Amazon o presso le grandi catene è spesso davvero conveniente, ma talvolta si possono trovare offerte estremamente vantaggiose anche scegliendo di fare acquisti presso i negozi più piccoli.

Ricordiamo che i commercianti hanno l’obbligo di esporre in modo chiaro il prezzo originale, in modo che i clienti possano verificare la convenienza effettiva dello sconto applicato sul prodotto messo in saldo.

Saldi invernali 2022. Ancora attenzione alla sicurezza

Anche se quest’anno rispetto ai due anni passati ci sentiamo un po’ più tranquilli, non dobbiamo dimenticare che quando facciamo acquisti nei negozi fisici è ancora importantissimo evitare assembramenti, dobbiamo utilizzare la mascherina e disinfettarci la mani. Ma ormai queste sono tutte attenzioni a cui siamo abituati.