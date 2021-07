Ermanno Scervino autunno inverno 2021 – 2022. Vestiti di pizzo, cappotti ricamati, tutti in nero, bianco e grigio per la moda invernale. Foto e tendenze.

La campagna di Ermanno Scervino riassume le tendenze moda inverno 2021 -22 secondo la maison di moda italiana. Come da tradizione la collezione punta al mix di contrasti dei cappotti maschili abbinati ad abiti iperfemminili, mentre i maglioni in lana coprono vestiti di pizzo. Ecco le foto della campagna.

Ermanno Scervino Abbigliamento autunno inverno 2021 -22

Testimonial della campagna moda di Scervino è la top model Edita Vilkevičiūtė ripresa a Milano dai fotografi di moda Luigi & Iango. Tutta la collezione è ispirata alla donna moderna e determinata, senza nulla togliere alla femminilità e sensualità.

Abiti in pizzo nero di pelle, parka in pelle nera abbinati a pantaloni dalla linea asciutta, in aggiunta giacconi e cappotti ricamati con frange rendono l’abbigliamento, elegante sartoriale e allo stesso tempo facile da indossare.

La collezione invernale dello stilista fiorentino spazia dalle linee ampie avvolgenti, ai cappotti doppiopetto per arrivare a quelli stretti in vita da cinture in pelle nera.

Tra gli abiti invernali, oltre a quelli in pizzo ritroviamo quelli bianchi stile lingerie, oltre ai vestiti eleganti neri in pizzo trasparente e le combinazioni in total black tra maglioni e gonne in paillettes.

La palette cromatica della collezione predilige i colori classici, nero, bianco e grigio ma non esclude colori più vivaci come il rosso acceso, presentato in un tailleur pantalone con giacca doppiopetto.

A completare l’abbigliamento moda inverno 2021 -2022 firmato da Ermanno Scervino sono gli accessori. Stivali e stivaletti neri in pelle vengono infatti abbinati a quasi tutti i capi della collezione, i sandali invernali completano invece gli outfit più eleganti.

Riassumendo, anche per la stagione invernale lo stilista non si allontana dallo stile che contraddistingue la maison. Il contrasto tra un cappotto dalla linea maschile abbinato ad un vestito sensuale, è la soluzione perfetta per esaltare la femminilità con eleganza.

