Udinese-Juventus: statistiche, formazioni, dove vederla

Udinese vs Juventus. É il momento dell’esordio in campionato della nuova Juve di Massimiliano Allegri che scende in campo a Udine (ore 18.30) Statistiche, formazione, e dove vedere la partita di oggi.

Serie A, prima giornata: Udinese-Juventus – Dopo la vittoria dell’Inter e in attesa del posticipo del Milan, che giocherà lunedì sera a Genova contro la Sampdoria, tocca alla Juventus, ospite dell’Udinese, fare il suo esordio stagionale in Serie A.

La Juventus si presenta alla prima giornata di campionato con un ruolino di marcia di tutto rispetto. Una sola sconfitta nella prestigiosa amichevole di Barcellona, per altro dopo un buon primo tempo e la bella vittoria contro l’Atalanta. Bianconeri costretti a fare a meno di Rabiot e Arthur, infortunati, e di McKennie, squalificato. L’Udinese di Gotti ha cambiato molto in una squadra all’insegna del rinnovamento e di uno spogliatoio reso sempre estremamente dinamico dalle esigenze di mercato.

Udinese-Juventus, le probabili formazioni

Allegri è costretto a fare qualche scelta soprattutto in attacco e l’impressione è che il tecnico bianconero voglia puntare su Dybala, unico top player dei bianonceri che ha effettuato la preparazione fin dal primo giorno di raduno. Con lui Cristiano Ronaldo, molto responsabilizzato dalle dichiarazioni della vigilia di Allegri, e Morata dovrebbe andare in panchina. Chiellini lascia spazio tra i titolari a De Ligt, Chiesa in campo dal primo minuto. Esordio probabilmente rinviato per Locatelli.

Tante novità per l’Udinese Calcio che ha visto partire diversi giocatori importanti: Gotti riconferma Walace in cabina di regia con Arslan titolare. Quasi certamente fuori Deulofeu, non ancora in condizione.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie;Deulofeu, Pussetto.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Ronaldo.

Udinese-Juventus: statistiche

Numeri e statistiche largamente favorevoli alla Juve. Che ha vinto sette delle ultime otto partite contro l’Udinese in Serie A (1P), realizzando 24 gol nel parziale, esattamente tre in media a partita. L’Udinese d’altro canto ha vinto solo una delle ultime 11 gare interne contro la Juventus in campionato (3 pareggi e sette sconfitte): 2-1 nel luglio 2020.

La vecchia signora ha vinto nove delle ultime 10 partite d’esordio stagionale in Serie A. Tuttavia l’unica sconfitta di questo dato parziale risale all’agosto 2015, quando la Juve perse in casa 1-0 proprio contro l’Udinese.

Una statistica negativa della squadra di Pirlo che Allegri cercherà di cancellare: la Juventus ha subito gol negli ultimi 14 match di campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A quando tuttavia fece molto peggio arrivando a 21 partite nel 1955 e 19 nel 2010

L’Udinese Calcio è la vittima preferita di Paulo Dybala (otto reti); la Joya ha anche fornito sei assist contro la squadra friulana, record anche in questo caso contro una singola formazione nel torneo per il giocatore della Juve.

Cristiano Ronaldo ha segnato sette reti contro l’Udinese in campionato, inclusa la sua ultima doppietta nel torneo (maggio 2021 alla Dacia Arena) – solo contro il Cagliari (otto) l’attaccante della Juventus ha realizzato più gol in Serie A.

Udinese-Juventus si gioca alle ore 18.30 di oggi allo Stadio “Dacia Arena” di Udine. Arbitro Pezzuto, assistenti Paganessi, Longo. Quarto uomo: Prontera. Mariani alla VAR (assistente Carbone).

Udinese Juve dove vedere la partita in Tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta sulla piattaforma DAZN. Il match sarà visibile inoltre sulle Smart TV di ultima generazione compatibili e, tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.