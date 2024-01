La finale di Supercoppa femminile 2023-24 sarà di nuovo Roma-Juventus, la seconda sfida di questa stagione fra le due squadre che potrebbe proporne come minimo altre tre, forse quattro. La stessa superclassica che lo scorso anno ha assegnato due trofei.

La Coppa Italia, vinta dalla Juventus e giugno, e la Supercoppa della scorsa stagione, conquistata per la prima volta dalla Roma, nel testa a testa di novembre 2022 a Parma.

Supercoppa Femminile Roma-Juventus in Tv

Partita: Roma-Juventus

Dove si gioca: Stadio Giovanni Zini (Cremona)

Data: 7 gennaio 2024

Orario: 15:15

Dove vederla in Tv: RAI Sport

In streaming: su RAI Play.

Il match sarà quindi trasmesso gratis e in chiaro su RAI DUE con live streaming in esclusiva su RAI Play.

Supercoppa femminile, Roma-Juve bis

La Supercoppa Femminile vede di fronte la Juventus che ha vinto la Coppa Italia e la Roma femminile, con il primo scudetto cucito sulla maglia.

Si tratta della 27esima edizione del trofeo, che esiste dal 1997. Il sesto dopo la riforma dei campionati, nel 2018. Nel palmares al comando dell’albo d’oro c’è la Torres, una delle tante squadre sparite dal calcio che conta con sette trofei, l’ultimo dei quali nel 2013.

La Juventus women ne ha vinti tre, consecutivamente: dal 2019 al 2021 dopo quello vinto dalla Fiorentina nel 2018. E lo scorso anno è stata la prima volta delle giallorosse, due finali consecutive e quattro presenze con quella di quest’anno se si considerano anche i due trofei precedenti assegnati però con un quadrangolare e persi in semifinale.

Dallo scorso anno, con il nuovo format di campionato e Coppa Italia anche quello di Supercoppa è cambiato: sfida secca, partita unica, con assegnazione del titolo al termine di tempi regolamenti, ed eventuali supplementari e calci di rigore.

Lo scorso anno il match si tenne in considerevole anticipo rispetto agli ultimi anni, il 5 novembre. La Roma vinse ai calci di rigore dopo che la partita si era chiusa 1-1 ai tempi supplementari.

Roma vs Juventus tutto l’anno

Lo scorso anno Roma e Juventus si sono divisi i trofei: la Roma ha vinto il suo primo scudetto e la sua prima supercoppa. La Juventus ha conquistato la terza Coppa Italia della sua storia, la seconda con Joe Montemurro in panchina.

In tutto, solo la scorsa stagione, sono state sei le sfide tra le due leader del calcio femminile italiano. E altrettante potrebbero essere quest’anno se si considerano le quattro partite in programma in Serie A, due in regular season e due nei playoff, la finale di Supercoppa e quella più che possibile di Coppa Italia, alla fine della stagione.