Inter-Shakhtar Champions League. Partita decisiva su Sky e Infinity

Inter Shakhtar Donetsk, partita Champions League 2021-22. La squadra nerazzurra deve vincere per qualificarsi agli ottavi di finale. Orario, formazioni e dove vederla.

Inter vs Shakhtar, partita valida per la quinta giornata del girone di Champions League si giocherà mercoledì 24 novembre alle ore 18:45. Di seguito le ultime notizie sulla prossima partita dei nerazzurri, fondamentale per ottenere la qualificazione.

Inter-Shakhtar Donetsk, partita Champions League

Si tratta senza mezzi termini di una partita decisiva per la formazione nerazzurra. Un’autentica sfida cruciale che da una parte potrebbe spalancare all’Inter le porte della qualificazione verso gli ottavi di finale e, dall’altra, rappresenta comunque un rischio. Lo Shakhtar non ha più niente da perdere. Un solo punto in quattro partite per la formazione ucraina per la quale perdere significherebbe in ogni caso dare l’addio non solo alla Champions League, ma anche alla possibilità di un ripescaggio in Europa League.

Un motivo in più dunque per la squadra di Simone Inzaghi per chiudere definitivamente i conti, eliminare una concorrente e fare un passo che sarebbe sicuramente decisivo. Anche in considerazione del buon momento della formazione interista che, nelle ultime settimane, si è considerevolmente riavvicinata anche al vertice del campionato di Serie A e che, domenica scorsa, ha inflitto la prima sconfitta stagionale in campionato alla capolista Napoli.

Inter vs Shakhtar Donetsk, probabili formazioni

Quasi certo l’impiego fin dal primo minuto di Edin Dzeko che, reduce da un periodo di lavoro molto intenso, è rimasto a lungo in panchina contro il Napoli. A fare coppia con il bosniaco, quasi certamente, sarà Lautaro Martinez. Assente l’infortunato De Vrij che sarà sostituito da Ranocchia. Possibile ballottaggio dell’ultima ora tra Vidal, favorito al momento dell’ultimo allenamento, e Calhanoglu che ha giocato quasi tutte le ultime partite da titolare e ha bisogno di tirare il fiato.

Di questo e di molto altro ha parlato l’allenatore Simone Inzaghi, nella conferenza stampa pre partita, insieme al difensore nerazzurro Matteo Darmian.

Viceversa lo Shakhtar Donetsk, guidato dall’ex allenatore del Sassuolo De Zerbi, deve rinunciare a due pedine fondamentali nel centrocampo come Konoplyanka e Lassina Traoré, infortunati. Una squadra di raffinati palleggiatori, che sa come tenere il pallone e soprattutto come colpire in contropiede grazie alla velocità di giocatori come Maycon, Tete, Alan Patrick. Unica punta avversaria nello schieramento offensivo a triangolo sarà il temibilissimo Fernando.

Inter-Shaktar partita Champions, statistiche e curiosità

Lo Shakhtar Donetsk arriva da una complicata vittoria in casa, nella Premier League ucraina, contro il Ruck di Lviv. Decisivi i gol a tempo praticamente quasi scaduto di Antonio e Tete. De Zerbi espulso per proteste, andrà incontro a una squalifica in campionato ma stasera sarà regolarmente in panchina a San Siro.

Sono complessivamente sei i precedenti tra l’Inter e lo Shakhtar con la squadra nerazzurra fino a questo momento imbattuta, due vittorie e quattro pareggi con otto gol segnati e uno solo subito, proprio a Milano (lo firmò il brasiliano Elano) nel 2005. All’andata, in Ucraina – anche se si giocava all’Olimpinskyi di Kiev e non a Donetsk, l’Inter concesse l’unico punto conquistato dallo Shakhtar fin qui, con uno scialbo 0-0. Lo stesso risultato registrato lo scorso anno in entrambe le partite della fase a gironi, nel Gruppo B, sia a Milano che in Ucraina.

Dove vedere Inter-Shakhtar il 24 novembre?

Inter-Shakhtar Donetsk si gioca mecoledì alle 18.45 a Milano, presso lo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro. Arbitra il rumeno Ovidiu Hategan. La partita sarà tramessa in Tv su SKY (canali 201 e 252) e in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e NowTV. Nell’altra partita del girone, alle 21, lo Sheriff Tiraspol ospita il Real Madrid.

Insomma, prima di tornare a giocare in campionato i nerazzurri hanno questa importante partita di coppa da vincere assolutamente.

