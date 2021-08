Inter Champions League 2021-22. Tutte le partite e gli avversari dei nerazzurri

Inter Champions League 2021 22 girone. Ecco quali sono gli avversari dell’F.C. Internazionale dopo il sorteggio. Date partite e calendario.

Inter Uefa Champions League 21-22. Il sorteggio di rito ha ufficialmente dato il via alla coppa europea per club più ambita, ma soprattutto ha svelato la composizione degli 8 gironi, incluso quello dei nerazzurri.

Vediamo allora quali sono gli avversari dei campioni d’Italia in carica e quando si giocheranno le prossime partite di Champions.

Champions League 2021-22 calendario Inter

I nerazzurri sono stati sorteggiati dall’urna di Istanbul nel Girone D assieme a:

Real Madrid (Spagna)

Shakhtar (Ucraina)

Sheriff (Moldavia)

L’Internazionale era inserita in prima fascia nel sorteggio, per questo ha trovato il Real Madrid (seconda fascia), lo Shakthar (terza fascia) e lo Sheriff (quarta). Di conseguenza questo è il calendario con date e orari delle prossime partite in Champions League dell’Inter.

Inter-Real Madrid 14/15 settembre * Shakhtar- Inter 28/29 settembre * Inter - Sheriff 19/20 ottobre * Real Madrid - Inter 2/3 novembre * Inter - Shakhtar 23/24 novembre * Sheriff - Inter 7/8 dicembre *

*date e ordine provvisori, in attesa di ufficializzazione Uefa

Come di consueto 3 gare si giocheranno in casa, ovvero allo Stadio San Siro di Milano e altrettante fuori casa, negli stadi delle altre squadre.

Inter, come funzionano i gironi di Champions?

La squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà quindi giocare un totale di 6 partite, contro avversari da non sottovalutare. L’obbiettivo è quello di conquistare più punti possibili e l’eventuale qualificazione agli ottavi di finale di Champions.

Ricordiamo che solo le prime due classificate accederanno alla fase successiva della competizione. Viceversa la terza classificata del gruppo si qualificherà ai sedicesimi di finale di Europa League. Infine, la quarta sarà eliminata direttamente dalle coppe europee 2021-22.

Inter Champions League 2021 risultati e classifica

Quindi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta (ovvero dagli ottavi di finale in poi) dipenderà dai risultati ottenuti nelle partite da disputare nel girone di Champions. Al termine delle 6 gare la classifica ci dirà se le beneamata potrà continuare il suo percorso europeo e tentare di vincere la coppa dalle grandi orecchie.

Ricordiamo che i nerazzurri sono stati l’ultima squadra italiana a vincere la Champions League nel 2010, sotto la guida del tecnico Josè Mourinho. Ripetere quell’impresa quest’anno non sarà affatto facile, vista la concorrenza delle più forti società europee. Tuttavia stiamo parlando del club campione d’Italia in carica, che nonostante alcune cessioni ha tutte le carte in regola per fare bene in questa competizione. O quantomeno migliorare il rendimento ottenuto nella scorsa stagione, quando i nerazzurri furono eliminati già ai gironi.

Questo in sintesi il calendario di tutte le prossime partite dell’Inter in Champions League. I tifosi si augurano di ottenere il maggior numero di vittorie possibili e accedere alla fase finale del torneo. Per sapere se sarà così non ci rimane che seguire gli incontri in programma da qui a dicembre 2021, quando cioè terminerà il girone.

