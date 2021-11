Milan champions, contro l’Atletico Madrid partita gratis su Amazon

Atletico Madrid Vs Milan partita Champions da vedere gratis su Amazon per gli abbonati Prime. Ultime sul Milan

Milan Champions – La partita del Milan contro l’Atletitico Madrid sarà trasmessa solo su Amazon Prime video. Qui una sintesi della formazione le possibili chanche per i rossoneri e le ultime sul Milan.

Milan- Atletico Madrid, la partita

In un girone dominato dal Liverpool, ormai aritmeticamente qualificato e prossimo avversario del Diavolo, a San Siro, nell’ultimo turno della fase a gironi, l’aritmetica dice che il Milan ha ancora la possibilità non solo di qualificarsi per l’Europa League come terza classificata del girone ma addirittura di acciuffare il secondo posto. Tutto passa da una possibile vittoria allo Stadio Metropolitano di Madrid contro l’Atletico una delle formazioni più ostiche a livello europeo, allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Diego Simeone. La squadra campione di Spagna, ricchissima di talenti e con un’impronta di personalità di livello assoluto.

Tuttavia, per il Milan, non è certo un buon momento. La squadra rossonera, che fino a questo momento in campionato ha marciato a livelli altissimi risentendo in modo relativo di numerose difficoltà di formazione e di infortuni, in Europa ha pagato più del dovuto una panchina corta e le essenze. Ma anche una certa sfortuna.

La partita, di fatto, è tutta qui. Se il Milan vuole acciuffare una minima chance di proseguire il suo percorso europeo nella seconda parte della stagione, è obbligato a vincere cercando poi l’impresa assoluta nell’ultimo turno, contro il Liverpool, a San Siro. D’altronde anche i colchoneros quattro punti in altrettante partite, sono nella stessa identica situazione. Una sconfitta, per i rossoneri, significherebbe concludere fin da subito la propria esperienza europea. Impossibile qualsiasi ripescaggio anche in Europa League con un ultimo posto matematico.

Milan- Atletico Madrid, le probabili formazioni

Tanti i problemi che Stefano Pioli deve risolvere per preservare una squadra che domenica pomeriggio, a San Siro, sarà comunque chiamata a una partita tutt’altro che semplice contro il Sassuolo. Alle numerose essenze ormai consolidate e cui i tifosi del Milan hanno dovuto fare l’abitudine, si aggiunge il dubbio Tomori, in condizioni imperfette e quasi certamente sostituito da Romagnoli. L’esperimento Gabbia, che non ha completamente convinto a Firenze, sarà riproposto solo più avanti e non in questa gara che rimane decisiva. Ballottaggio in attacco tra Ibrahimovic e Giroud. É una gara per uomini forti, Ibra, decisivo anche domenica a Firenze con una doppietta, è favorito. Il francese potrebbe entrare a partita in corso. Centrocampo praticamente scontato con Saelemaekers e Brahim Diaz titolari cui dovrebbe affiancarsi, dal primo minuto, Rafael Leao.

L’Atletico Madrid conferma un triangolo offensivo feroce con Luis Suarez unica punta Correa e Griezmann, tenuto a riposo in Liga e decisivo nella gara d’andata a San Siro dopo essere entrato dalla panchina, a supporto.

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

Curiosità e statistiche

L’Atletico Madrid è reduce dalla vittoria in casa contro l’Osasuna maturata a tre minuti dal fischio finale grazie a un gol di Felipe. la classifica della Liga vede l’Atletico al quarto posto con 26 punti in 13 partite, quattro lunghezze di distacco dal Real Madrid. Ma, in Europa, il cammino dei colchoneros è perfettibile dopo le due sconfitte consecutive rimediate dal Liverpool.

I precedenti per il Milan non sono incoraggianti: tre sconfitte in altrettante partite in una storia, tutto sommato, recente. L’Atlético Madrid è la squadra che eliminò dagli ottavi di finale di Champions League il Milan nel 2014. Da allora i rossoneri non riuscirono più a qualificarsi. Oggi, l’obiettivo, è quella di non farsi eliminare definitivamente dall’Europa proprio nella stagione del ritorno alle grandi competizioni internazionali.

Atletico Madrid-Milan si gioca mercoledì alle 21.00 a Madrid, stadio “Metropolitano”. Arbitra lo sloveno Slavko Vincic. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime.

Nell’altra partita del girone, alle 21, il Liverpool ospita il Porto. Milan interessatissimo a una vittoria dei Reds che potrebbe risultare decisiva se i rossoneri riuscissero a vincere a Madrid.