Juventus femminile VS Milan, quando giocano e dove vederle

Juventus Women contro Milan, 11° giornata Serie A femminile. Formazione orario partita e come guardare la Juve donne contro le rossonere

Juventus femminile -Milan è il big match dell’undicesima ed ultima giornata di andata di Serie A femminile. Bianconere e rossonere si sfideranno domenica 12 dicembre, alle ore 15, allo “Juventus Training Center” di Vinovo.

La Juventus Women capolista ha fatto fin qui percorso netto, collezionando dieci vittorie su dieci ed è reduce dall’importantissimo pareggio contro il Chelsea in Champions League. Il Milan, terzo insieme alla Roma a quota 22, a -8 alla vetta, è scottato dal pesante ko patito nel derby contro l’Inter donne.

A seguire tutte le informazioni sulla partita.

Formazione Juventus Women

Rispetto all’ultima gara di campionato mister Joe Montemurro ritrova a centrocampo Arianna Caruso, già entrata nel secondo tempo a Londra contro il Chelsea, in Champions League, dopo essersi negativizzata. Match nel quale Martina Rosucci, superato il Covid, si era ripresa la maglia da titolare. Pauline Camille Peyraud-Magnin e Roberta Aprile si sono spesso avvicendate tra i pali in campionato. Cristiana Girelli e Lina Hurtig comporranno la coppia d’attacco, il più prolifico del torneo, con Barbara Bonansea eventualmente avanzata nel caso di 4-3-3.

VEDI ANCHE: CLASSIFICA MARCATORI SERIE A FEMMINILE

Formazione Milan femminile

Maurizio Ganz deve fare ricaricare le batterie alla squadra dopo lo 0-3 nel derby, trovando soluzioni tattiche per riuscire ad arginare le bianconere. In vista della sfida contro la Juventus è possibile il recupero del difensore Linda Tucceri. Da valutare anche le condizioni di Laia Codina e Claudia Mauri. Nel 3-4-2-1, in avanti Valentina Giacinti (capocannoniere a quota 7 gol insieme alla Sabatino) è la certezza, con Lindsey Thomas e Refiloe Jane a sostegno della punta. Per Veronica Boquete, già assente contro l’Inter, potrebbe essersi conclusa l’esperienza in rossonero.

Vedi anche: Giocatrici Milan formazione

Juventus Women – Milan: le statistiche

Dopo aver perso per 0-3 nel novembre 2018, la Juve è rimasta imbattuta (quattro vittorie e due pareggi) contro il Milan nei sei successivi match in tutte le competizioni. In generale, l’ultima volta in casa senza vincere per la Juventus in A risale all’ottobre 2018, 1-1 contro l’Atalanta Mozzanica. Da allora sono arrivati 32 successi di fila. Sfida nella sfida tra Cristiana Girelli e Valentina Giacinti: dal loro esordio in A con le maglie di Juventus e Milan (2018/19) sono le due che hanno segnato più gol, rispettivamente 56 e 55.

Vedi anche: Juventus Women la formazione della Juve femminile

Dove vedere la Juventus femminile contro il Milan

A dirigere la sfida tra la squadra torinese e le milanesi, sarà l’arbitro Federico Longo di Paola. La partita in diretta come di consueto sarà visibile su TimVision ma anche sul canale tematico Juventus TV disponibile nell’offerta di Dazn.

VEDI ANCHE