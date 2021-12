Roma VS Lazio Women, come vedere il derby femminile della Capitale

AS Roma femminile contro Lazio Women partita dell’undicesima giornata Serie A donne. Data ora, biglietti e dove vedere in Tv il derby femminile tra Roma e Lazio

Il primo derby della Capitale in Serie A tra Roma e Lazio Women, valido per l’ultima giornata d’andata del massimo campionato femminile, si giocherà domenica 12 dicembre alle ore 12.30 presso lo Stadio “Tre Fontane”.

La AS Roma femminile, terza in classifica con il Milan, giunge all’appuntamento dopo la quarta vittoria consecutiva colta, pur in emergenza, a Genova contro la Sampdoria. La Lazio si è finalmente sbloccata, battendo 1-0 il Verona e abbandonando l’ultimo posto grazie al primo successo stagionale. Di seguito tutte le info sulla partita.

Formazione Roma

L’emergenza Covid ha falcidiato nelle ultime settimane l’organico del tecnico Alessandro Spugna. Ancora nessuna novità sul capitano Elisa Bartoli, Alice Corelli, Lucia Di Guglielmo e Giada Greggi che da casa hanno sostenuto le compagne con i loro messaggi social. Benedetta Glionna, Valeria Pirone e Angelica Soffia si erano invece già negativizzate in tempo per la sfida contro la Sampdoria, dando il loro contributo a gara in corso. Per il derby mancherà la brasiliana Andressa, volata in patria per motivi familiari. Nel 3-4-2-1 attacco imperniato su Paloma Lazaro.

Formazione Lazio Women

Le Women della Lazio si preparano alla stracittadina con il morale alto in conseguenza della fondamentale vittoria contro il Verona. Buoni i segnali dal portiere Stephanie Ohrstrom, rientrata domenica scorsa dopo il lungo infortunio con un clean sheet. Massimiliano Catini si affiderà al 4-3-3 con Ogonna Chukwudi e Noemi Visentin ai lati di Adriana Martin, che ha messo la sua firma sul primo successo del torneo. Francesca Pittaccio dovrebbe ancora agire da terzino destro, ruolo in cui è stata adattata con ottimi risultati.

Roma VS Lazio Women: le statistiche

La Lazio è, dopo la Roma Femminile, la seconda squadra di questa regione con cui si scontra la Roma. I tre precedenti, in Coppa Italia, tutti a favore delle giallorosse con un parziale di 16-4. Dall’inizio del 2021, solo Juventus (11) e Sassuolo (9) hanno vinto di più in casa della Roma (8).

Le giallorosse vantano anche il secondo migliore attacco tra le mura amiche in quest’anno solare (21 reti al pari della Fiorentina) alle spalle delle bianconere (45). La Lazio ha incassato 33 gol (peggior difesa del torneo) ed era dal 2004/05 che non registrava un passivo peggiore dopo le prime 10 gare (41 reti subite).

Biglietti e dove vedere Roma vs Lazio Women

A dirigere la gara tra Roma e Lazio sarà l’arbitro Andrea Calzavara della sezione di Varese. La partita sarà trasmessa in diretta su TimVision. Mentre chi desidera andare allo stadio oltre ad avere il Green pass rafforzato deve riservare il posto sul sito ufficiale di AS Roma Calcio.

