Empoli Ladies VS Fiorentina. Dove vedere il Derby femminile toscano

Empoli Ladies contro la Fiorentina Femminile, quanto si gioca, orario formazione e dove vedere la partita di calcio donne tra le viola e le biancazzurre

Il Derby toscano tra Empoli Ladies VS Fiorentina Femminile, partita 11° giornata Serie A femminile si giocherà domenica 12 dicembre, alle ore 14.30, allo stadio “Piero Torrini” di Sesto Fiorentino.

Entrambe le squadre si presentano a questa gara sentitissima forti di un successo, seppur con obiettivi un po’ ridimensionati rispetto alla passata stagione. Le biancazzurre, ottave con 11 punti, si sono imposte a Napoli per 1-0, mentre le viola hanno sconfitto per 3-1 in casa il Pomigliano, mettendosi alle spalle i tre precedenti ko e stazionano in graduatoria una lunghezza sopra le loro prossime rivali.

Formazione Empoli Ladies

Nel 4-3-3 biancazzurro di mister Fabio Ulderici spazio a centrocampo a Cinotti, Bellucci e Prugna. Peso dell’attacco su Bragonzi, grande protagonista di questo avvio di campionato con cinque reti e riferimento centrale in avanti. Potrebbe rivedersi dall’inizio Dompig, entrata nel secondo tempo a Napoli. Il difensore Brscic era uscita malconcia dalla sfida giocata in terra partenopea.

Formazione Fiorentina Femminile

Nel reparto arretrato, oltre alla lungodegente Martina Zanoli, mancherà Federica Cafferata, squalificata per un turno in seguito all’espulsione per doppia ammonizione contro il Pomigliano. Solito 4-3-3 per la formazione viola, con Patrizia Panico che dovrà necessariamente cambiare qualcosa in difesa, nel quartetto davanti al portiere Schroffenegger, complice l’assenza del terzino destro.

Empoli – Fiorentina: le statistiche

La Fiorentina ha vinto quattro dei cinque match contro l’Empoli in Serie A. L’unico pareggio (1-1) è arrivato proprio sul campo delle azzurre nella gara d’andata dello scorso campionato. L’attacco gigliato proverà a farsi valere nel derby. Solo Lazio (22) e Verona (12) hanno subito più gol dell’Empoli (10) in casa. La Fiorentina è inoltre la squadra con la più alta percentuale di tiri nello specchio (53.3%); l’Empoli è invece terzultimo (37.6%) nella speciale graduatoria.





Dove vedere Empoli Ladies Fiorentina Femminile

Empoli e Fiorentina si affronteranno domenica. Il Match diretto da Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa. La partita sarà trasmessa in diretta su TimVision che ha i diritti del calcio donne in serie A.

