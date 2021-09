Calcio femminile serie A terza giornata, prossime partite

Calcio femminile Serie A 2021-22. Ecco quali sono le partite del terzo turno di campionato. Statistiche, diretta Tv e streaming.

Calcio femminile, in arrivo le partite della terza giornata del campionato di Serie A, che si disputeranno tutte nel week end, fra sabato 11 e domenica 12 settembre. Come sempre delle 6 gare in programma, 3 si giocheranno di sabato e le restanti 3 di domenica.

Vediamo allora quali squadre si affrontano in questo turno e cosa dicono le statistiche caso per caso.

Serie A femminile partite terza giornata 11-12 settembre

Sabato 11 settembre alle ore 14:30, scendono in campo la formazione rossonera reduce da due vittore e quella biancoceleste, che viene da due sconfitte. E’ la prima volta che si affrontano in serie A questi club, ma il Milan ha vinto 9 delle 11 gare giocate contro squadre neopromosse dalla Serie B.

Pomigliano-Roma

Primo incontro fra la squadra campana e quella giallorossa, in programma sabato 11 settembre ore 17:30. La Roma ha vinto la precedente trasferta contro l’Empoli e vuole il secondo successo esterno di fila, cosa che non accade da febbraio 2020. Pomigliano invece cercherà di ottenere importanti punti salvezza.

Sassuolo-Sampdoria

Match che si preannuncia divertente, quello in programma alle 17:30 dell’11 settembre fra queste due formazioni. Il Sassuolo è reduce da ottimi risultati nelle prime giornate di Serie A, ha infatti ottenuto 2 vittore. Viceversa la Sampdoria cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta subita contro il Milan.

Empoli-Inter

Partita in calendario domenica 12 settembre alle ore 17:30. L’Inter è imbattuta nei precedenti contro l’Empoli in Serie A (2 vittorie e 2 pareggi). Inoltre, viene da due vittorie nelle prime giornate e mira a proseguire questo trend, a differenza dell’Empoli che fino ad ora ha raccolto solo un punto.

Juventus-Verona

La Juve woman reduce dalla storica vittoria in Champions, torna in campo in Serie A domenica 12 settembre ore 17:30, contro il Verona. E’ la settima volta che le due squadre si incontrano in Serie A, ma le bianconere hanno vinto tutti i precedenti. Una percentuale del 100% che la squadra allenata da Montemurro vorrebbe mantenere, ma la squadra veneta ha ovviamente idee diverse.

Napoli Femminile-Fiorentina

Entrambi i precedenti fra le due squadre sono stati vinti dalla Fiorentina. Tuttavia nelle prime due giornate di campionato giocate i toscani hanno perso, esattamente come il Napoli. Per questo entrambe puntano ad ottenere la prima vittoria stagionale, nella partita in programma alle 17:30 di domenica 12 settembre.

Partite terza giornata Serie A femminile dove guardarle

Come ogni turno, anche in questo tutte le partite della Serie A women si potranno vedere in streaming su TimVision. Tuttavia la partita Lazio-Milan, in programma sabato alle 14:30, si potrà guardare in diretta anche in Tv e in chiaro su LA7d, mentre in streaming su LA7.it.

E’ tutto per quanto riguarda le partite della terza giornata della Serie A femminile. Come visto il prossimo turno promette gare divertenti e con tanti gol, oltre che dall’esito incerto in molti casi.

