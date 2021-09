Calcio femminile, goleada Roma: il Napoli affonda al “Tre Fontane”

Seconda giornata di serie A femminile, basta un tempo alla Roma per archiviare la pratica Napoli. Le giallorosse, travolgenti e spettacolari, segnano tre gol in tre minuti e mandano al tappeto le partenopee.

Roma -Napoli 4-1 – La Roma femminile stordisce il Napoli donne grazie a un primo tempo da incorniciare, dilaga 4-1 e vince la sua seconda gara su due in campionato. Le azzurre, dopo la sconfitta interna contro l’Inter, non riescono a rialzarsi e incassano un pesante ko. In rete per le giallorosse Andressa Alves, Serturini, Giugliano e Bartoli. Gol della bandiera partenopeo segnato da Goldoni.

Roma-Napoli, la partita

Quarantacinque minuti per azzannare l’avversario e quarantacinque minuti per gestire il risultato. La Roma, al debutto tra le mura amiche, si sbarazza del Napoli con un primo tempo a tutto gas e bissa il convincente successo ottenuto la settimana scorsa a Empoli.

Dopo un avvio a spron battuto, il primo gol arriva al 18′: la brasiliana Andressa Alves si inventa un morbido pallonetto per superare elegantemente il portiere campano Aguirre. Poi, nel giro di due minuti, la tempesta perfetta: al 20′ Serturini trova l’angolino con un destro a giro e al 21′ Giugliano, su traversone di Glionna, sigla un gran gol di sinistro per il 3-0.

Al 41′ Eleonora Goldoni, di testa, segna la rete della speranza che potrebbe riaccendere il match. Ma al 47′, in pieno recupero, arriva il 4-1 di Bartoli a stroncare la reazione partenopea.

La ripresa è pura accademia, con le giallorosse abili a controllare la partita e le ospiti che non trovano mai il guizzo giusto per rimettere in discussione il risultato.

La classifica dopo due giornate – La Roma si issa provvisoriamente in testa alla classifica con 6 punti in 2 giornate. Ancora fermo al palo, a quota 0, un Napoli che dovrà rivedere qualcosa a livello tattico e nell’approccio alla gara.

Le statistiche del match

Quando affronta il Napoli, Andressa Alves si scatena: con due gol e due assist, la brasiliana ha preso parte a ben 4 marcature contro le partenopee nelle ultime due stagioni.

Anche Annamaria Serturini ha segnato – tra questa stagione e la precedente – due gol al Napoli.

Con la rete di oggi, Manuela Giugliano arriva a quota 42 reti in serie A.

