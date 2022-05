Calcio femminile, pagelle Serie A donne. Roma attacco più forte

Serie A calcio femminile 2021-2022 vinta dalla Juventus donne. Roma in Champions, retrocedono Napoli, Lazio e Verona. Diamo i nostri voti con il pagellone del campionato.

La Serie A di calcio femminile è ormai finita in archivio: a trionfare come da cinque anni a questa parte è stata la Juventus Women, assoluta protagonista con tre trofei nazionali portati a casa.

Se la Juve femminile è stata la conferma, la Roma donne ha però costituito la sorpresa grazie al suo piazzamento in UEFA Women’s Champions League, ma anche Sassuolo femminile e Inter Women hanno disputato un campionato di alto livello.

Grandi deluse invece il Milan femminile la Fiorentina Women’s, oltre ovviamente alle tre retrocesse Napoli femminile, Lazio femminile ed Hellas Verona Women. Con questa premessa, andiamo dunque a vedere il pagellone della Serie A donne 2021/2022.

Juventus women: 9,5

Altra grande stagione per la Juventus femminile: la bianconere hanno cambiato molto rispetto al campionato precedente, ma si sono confermate campionesse d’Italia per la quinta volta consecutiva e hanno portato a casa anche Coppa Italia e Supercoppa italiana. Ottimo anche il percorso in Women’s Champions League, competizione che ha visto le ragazze di Montemurro uscire ai quarti contro il Lione vincitore del trofeo 2022.

Posizione: 1; Punti: 59; Gol fatti: 57; Gol subiti: 14; Miglior marcatrice: Arianna Caruso (8).

Roma femminile: 9

Notevole il passo in avanti compiuto dalla Roma donne durante questa stagione: le capitoline dopo il quinto posto della scorsa Serie A femminile hanno tenuto viva la corsa scudetto fino alla penultima giornata, ottenendo alla fine una seconda posizione in classifica che ha permesso loro di qualificarsi per la prima volta alla Champions League. Per le giallorosse anche il miglior attacco della Serie A, non un traguardo banale.

Posizione: 2; Punti: 54; Gol fatti: 60; Gol subiti: 18; Miglior marcatrice: Paloma Lazaro (10).

Milan women: 6,5

Non una gran stagione per il Milan femminile: le rossonere hanno racimolato cinque punti in meno rispetto alla Serie A 2020/2021, perdendo anche una posizione in classifica e non entrando mai veramente dalla corsa scudetto. Subito eliminate in Champions, le ragazze di Ganz hanno poi perso la Supercoppa in finale contro la Juventus, incassando peraltro cinque sconfitte in altrettanti incontri contro Gama e compagne (alcune delle quali anche molto pesanti). Essere rimaste sul podio è importante a livello di prestigio, ma dall’anno prossimo ci si aspetta di rivedere un Milan Women in lotta per obiettivi concreti.

Posizione: 3; Punti: 46; Gol fatti: 51; Gol subiti: 19; Miglior marcatrice: Lindsey Thomas (10).

Sassuolo femminile: 7,5

Altro buonissimo campionato da parte del Sassuolo femminile, confermatosi tra le prime quattro del campionato. Con un po’ di sfortuna e di infortuni (Cantore in primis) in meno, chissà dove sarebbero potute arrivare le ragazze di Piovani…

Posizione: 4; Punti: 43; Gol fatti: 44; Gol subiti: 24; Miglior marcatrice: Lana Clelland (11).

Inter donne: 7,5

Annata decisamente positiva per l’Inter femminile, passata nell’arco di una stagione dall’ottavo al quinto posto grazie ai tredici punti in più messi a referto. Con qualche innesto di qualità, le nerazzurre durante la prossima stagione potrebbero dire la propria anche per zone ancora più nobili della classifica.

Posizione: 5; Punti: 38; Gol fatti: 42; Gol subiti: 30; Miglior marcatrice: Tatiana Bonetti (11).

Sampdoria femminile: 6,5

Alla sua prima stagione di vita, la Sampdoria femminile ha condotto in porto un campionato piuttosto tranquillo. La salvezza è arrivata con ampio anticipo e la Samp ha chiuso con un più che onorevole sesto posto: annata positiva.

Posizione: 6; Punti: 31; Gol fatti: 29; Gol subiti: 41; Miglior marcatrice: Stefania Tarenzi (6).

Fiorentina women’s: 4

Dopo aver lottato per anni per lo scudetto e aver chiuso la scorsa stagione al quarto posto, la Fiorentina femminile quest’anno si è trovata quasi inspiegabilmente a lottare per la salvezza, questo pur avendo tra le proprie fila Daniela Sabatino, la capocannoniera della Serie A femminile 2021/2022. Tracollo clamoroso quello della Viola, salvatasi solo alla penultima giornata. Campionato dunque da dimenticare per la formazione toscana, la quale l’anno prossimo cercherà senz’altro di tornare ai vertici del calcio donne italiano.

Posizione: 7; Punti: 24; Gol fatti: 40; Gol subiti: 38; Miglior marcatrice: Daniela Sabatino (15).

Pomigliano femminile: 6,5

Pur con qualche patema d’animo frutto di un crollo di fine stagione, il neo-promosso Pomigliano è riuscito a centrare l’obiettivo salvezza e questo di fatto vale la sufficienza. I tanti rischi corsi negli ultimi due mesi, però, non ci permettono di alzare il voto più di tanto.

Posizione: 8; Punti: 23; Gol fatti: 25; Gol subiti: 46; Miglior marcatrice: Marija Banusic (7).

Empoli Ladies: 6

Obiettivo raggiunto anche per l’Empoli femminile, chiamato a inizio stagione a raggiungere la salvezza. Vista la rosa, composta anche da tante giovani di qualità e prospettiva, forse ci si aspettava un campionato più tranquillo, ma l’importante era rimanere in Serie A femminile.

Posizione: 9; Punti: 23; Gol fatti: 26; Gol subiti: 40; Miglior marcatrice: Asia Bragonzi (7).

Napoli femminile: 5

Il Napoli women ci ha creduto fino all’ultimo ma, ma complice soprattutto un girone d’andata da appena sette punti (dodici quelli racimolati nel girone di ritorno), alla fine è retrocesso in Serie B. Fatale il k.o. all’ultima giornata contro il Pomigliano che ha spedito le partenopee in cadetteria.

Posizione: 10; Punti: 19; Gol fatti: 17; Gol subiti: 30; Miglior marcatrice: Eleonora Goldoni (7).

Lazio femminile: 4

Dopo un girone d’andata alquanto disastroso (tre soli punti guadagnati), la Lazio femminile ha provato a raggiungere quella che sarebbe stata una clamorosa rimonta infilando cinque risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio) tra fine febbraio e la prima metà di aprile. Tutto ciò non è bastato e la retrocessione matematica arrivata con tre giornate d’anticipo certifica una stagione complicata e conclusasi con l’immediato ritorno in Serie B dopo la promozione arrivata al termine dello scorso campionato.

Posizione: 11; Punti: 13; Gol fatti: 25; Gol subiti: 60; Miglior marcatrice: Noemi Visentin (7).

Hellas Verona Women: 2

Un campionato semplicemente da dimenticare quello dell’Hellas Verona Women: le gialloblù hanno infatti chiuso la Serie A all’ultimo posto con la peggior difesa e il peggior attacco del torneo, salutando la categoria quando mancavano ben cinque giornate alla fine e la squadra aveva raccolto appena un punto (gli altri quattro punti sono arrivati a verdetto già ufficiale). Davvero difficile salvare qualcosa nella stagione del Verona femminile: l’unica buona notizia è probabilmente la scoperta di Lineth Cedeño, giovane (classe 2000) attaccante panamense che ha dimostrato di sapersi ben adattare al calcio femminile italiano.

Posizione: 12; Punti: 5; Gol fatti: 13; Gol subiti: 70; Miglior marcatrice: Lineth Cedeño (5).