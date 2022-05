Juventus femminile, la Coppa Italia è bianconera! Tris di Montemurro

La Juventus Women rimonta la Roma femminile e porta a casa la Coppa Italia femminile. Terzo trofeo stagionale per Gama e compagne.

È la Juventus Women a portarsi a casa la Coppa Italia femminile 2021/2022: le ragazze di Montemurro hanno infatti battuto in rimonta la Roma femminile, portando a casa anche l’ultimo trofeo nazionale in palio in questa stagione.

A decidere la sfida la “solita” Girelli e capitan Gama, le quali hanno dunque reso vano il vantaggio giallorosso firmato da Andressa.

Juventus Women-Roma femminile, primo tempo

Monologo della Roma donne nel primo tempo della finale di Coppa Italia: le giallorosse partono subito fortissimo e nel primo quarto d’ora trovano subito due grandi occasioni prima con Serturini e poi con Lazaro, ma l’ottima Peyraud-Magnin chiude la propria porta.

La spinta delle ragazze di Spugna si concretizza tuttavia al 22′, quando Lundorf atterra Haavi in area bianconera e Andressa trasforma il rigore concesso dalla signora Ferrieri Caputi.

Il gol dà fiducia alle capitoline, la Juventus femminile non sembra dare segni di vita e così sul finire di primo tempo arriva anche la grande occasione per Giugliano, ma anche lei si infrange su Peyraud-Magnin che tiene dunque in partita le ragazze di Montemurro.

Roma calcio femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Juventus Women-Roma femminile, secondo tempo

La prima metà del secondo tempo è piuttosto priva di emozioni: complice anche il gran caldo in quel di Ferrara, le due squadre sono poco lucide negli ultimi metri, il che fa ovviamente gioco alla Roma femminile che può gestire il vantaggio.

Al 79′, però, ecco l’episodio che ribalta l’inerzia della partita: la ex Bonfantini, lanciata a rete, viene affossata in area da Di Guglielmo. L’arbitro non ha dubbi e decreta rigore per la Juve donne ed espulsione per il difensore della Roma, con Girelli che dagli undici metri non sbaglia e porta il parziale sull’1-1.

Con il risultato in parità e una giocatrice in più, la Juventus donne si butta in avanti alla ricerca del gol vittoria che, alla fine, arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: a segnarlo a capitan Gama, la quale si coordina su un pallone respinto da Lind e trova il suo terzo gol in Coppa Italia (su sei totali) grazie anche a una decisiva deviazione di Greggi che fa impennare la sfera alle spalle del portiere svedese.

La partita comunque non è finita e al 94′ arriva una colossale occasione per la Roma Women, ma Haug, lasciata sola al limite dell’area piccola, incorna clamorosamente fuori.

L’errore della norvegese si rivelerà fatale, in quanto due minuti dopo arriverà il triplice fischio che decreterà l’ennesimo successo bianconero, il terzo in questa stagione che ha visto la Juventus Women vincere tutte e tre le competizioni nazionali (scudetto, Coppa e Supercoppa). La Juve si conferma dunque autentica schiacciasassi in patria: dalla sua nascita ha infatti vinto ben dieci competizioni (cinque scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe) sulle quattordici disputate, un dato senz’altro impressionante.

La Roma si deve invece accontentare di un altro secondo posto dopo quello già ottenuto in campionato.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Juventus Women-Roma femminile 2-1

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci (61′ Bonfantini), Pedersen, Caruso (77′ Grosso); Bonansea (77′ Hurtig), Girelli (90′ Staskova), Cernoia (90′ Zamanian). All.: Montemurro

ROMA (4-3-3): Lind, Soffia (88′ Glionna), Bartoli, Linari, Di Guglielmo, Giugliano, Greggi, Andressa, Haavi, Lazaro (83′ Haug), Serturini (82′ Kolimats). All.: Spugna

MARCATRICI: 23′ rig. Andressa (R), 80′ rig. Girelli (J), 84′ Gama (J)