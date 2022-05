Risultati Serie A femminile: Juve scudetto, Roma in Champions

La Juventus Women vince il campionato, prima storica qualificazione per la Roma. Il Derby della Madonnina va al Milan femminile.

La Serie A femminile ha una propria padrona e, per la quinta volta consecutiva, a vincere è la Juventus Women: le bianconere si sono infatti imposte sul Sassuolo, portando a casa lo scudetto.

Al secondo posto si piazza invece la Roma femminile, uscita con una roboante vittoria sulla Sampdoria. Completa il quadro di giornata la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter. Vediamo dunque i risultati di questo sabato di calcio femminile.

INTER FEMMINILE-MILAN WOMEN 0-3

Non c’è storia nel derby di Milano: il Milan Women si è infatti imposto con un secco 0-3 in casa dell’Inter femminile, certificando matematicamente il terzo posto.

Le nerazzurre restano invece quinte, ma all’ultima giornata avranno la possibilità di migliorare il proprio posizionamento: la sfida contro il Sassuolo, attuale quarta forza del campionato a +2 proprio dalle ragazze di Rita Guarino, sarà un vero e proprio scontro diretto.

A decidere la sfida le reti di Adami (17′), Boureille (49′) e Tucceri Cimini (60′).

JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO FEMMINILE 3-1

È festa grande a Vinovo! La Juventus Women batte il Sassuolo femminile e per la quinta volta consecutiva vince lo scudetto.

3-1 in favore della Juve donne il risultato finale, con Bonansea (30′), Girelli (36′) e Boattin (64′) a segno per le bianconere e Cambiaghi (48′) in gol per le ospiti.

Le ragazze di Montemurro si laureano dunque nuovamente campionesse del massimo livello del calcio femminile italiano. La prossima gara, quella contro il Milan, sarà di fatto un’amichevole.

ROMA-SAMPDORIA FEMMINILE 8-0

È una Roma femminile esagerata quella che schianta la Sampdoria Women con un pesantissimo 8-0, qualificandosi per la prima volta alla Champions League donne.

A firmare il successo delle giallorosse, ora aritmeticamente seconde in classifica, sono Serturini (8′), Pirone (19′ e 22′), Giugliano (26), Lazaro (50′), Kollmats (71′), Haug (87′) e Bartoli (92′).

