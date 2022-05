Risultati Serie B Femminile 2021/2022 24^ giornata

Tutti i risultati e marcatori della ventiquattresima giornata di Serie B Femminile. Brescia e Como procedono di pari passo Non si registrano risultati a sorpresa nei match disputati oggi e validi per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B Femminile. Infatti il Brescia si impone 3-2 nel derby bresciano contro il Cortefranca, mentre il Como ha vita facile contro il già retrocesso Palermo, pertanto il distacco in vetta alla classifica rimane immutato.

Serie B femminile 2021/2022, risultati e marcatori della 24^ giornata

Il Como Women vince ma non accorcia sulla capolista Brescia (credit Como Women)

Per quanto riguarda la lotta per la prima posizione, il Brescia mantiene un punto di vantaggio sul Como a due giornate dal termine. Nelle altre gare si registrano i successi di San Marino Academy, Tavagnacco, Sassari Torres e Pink Bari.

Risultati della 24ª giornata di Serie B Femminile 2021-22

Brescia-Cortefranca 3-2 12’ L. Merli (B), 17’ Ghisi (B), 29’ L. Merli (B), 57’ Martani (C), 82’ Picchi (C)

Chievo Verona Women-Pink Bari 1-0 85’ Zanoletti (C)

Cittadella-Roma Calcio Femminile 1-1 87’ Lazdauskaite (R), 89’ Begal (C)

Como Women-Palermo 4-0 2’ Di Luzio (C), 43’ Rigaglia (C), 62’ Picchi (C), 70’ Picchi (C)

Ravenna Women-Tavagnacco 0-1 68’ Milan (T)

San Marino Academy-Cesena 2-1 13’ Cuciniello (C), 42’ Massa (SM), 44’ Jansen (SM)

Sassari Torres-Pro Sesto 2-1 43’ Gomes (T), 62’ Abati (PS), 73’ Marenic (T)

Serie B femminile 2021/2022, come cambia la classifica

Nessun avvicendamento in vetta alla classifica, con il il Brescia sempre al comando con 55 punti, mentre il Como insegue a 54. Come già noto, in Serie A salirà solamente chi vincerà il campionato, mentre per tutte le altre ci sarà un nuovo cammino in Serie B. Già retrocesse Palermo, Pro Sesto e Roma.

Serie B femminile 2021/2022, il prossimo turno

Il prossimo turno, salvo variazioni della Figc, si giocherà domenica 8 maggio con fischio d’inizio alle 15. Ecco il programma della venticinquesiama giornata.

Cesena-Brescia

Cortefranca-Como Women

Palermo-Ravenna Women

Pink Bari-Cittadella

Pro Sesto-San Marino Academy

Roma Calcio Femminile-Sassari Torres

Tavagnacco-Chievo Verona Women