Serie B Femminile 2021/2022, 24^ giornata. Chi va in A e dove vederle gratis

Serie B Femminile 2021/2022, ventiquattresima giornata. A che ora si gioca, chi può essere promossa in A, e come vedere le partite di Serie B donne in tv

Mancano ormai solamente tre gare al termine del campionato di Serie B Femminile 2021/2022, ma dovremo attendere ancora per sapere chi fra Brescia e Como conquisterà la promozione in Serie A. Infatti i prossimi novanta minuti potrebbero dare solamente un’indicazione su chi sarà la favorita, ma non ci sarà ancora la matematica. Pertanto per conoscere il nome della squadra che parteciperà alla prossima Serie A, sarà dunque necessario attendere almeno la disputa della penultima giornata.

Vedi anche: Calcio femminile serie B tutte le partite

Chi può conquistare la promozione in Serie A

In Serie A sarà promossa solamente la prima classificata al termine del campionato, mentre dalla seconda in giù rimarranno a bocca asciutta.

Al momento in vetta alla classifica c’è ancora il Brescia che, nonostante la sconfitta in casa del Ravenna nello scorso turno di campionato, è in testa con 52 punti e possiede ancora una lunghezza di vantaggio sul Como.

Pertanto, anche se domenica dovessimo registrare un successo delle Leonesse e parallelamente una sconfitta delle lariane, i giochi rimarrebbero aperti.

Chi è retrocesso in Serie C

La Roma, ultima in classifica con 11 punti, era già aritmeticamente retrocessa in Serie C da qualche tempo, mentre domenica si sono aggiunte anche Palermo e Pro Sesto. Entrambe sono state sconfitte nell’ultimo turno di campionato e, di conseguenza, è arrivata anche la matematica condanna alla terza serie.

Serie B femminile ventiquattresima giornata: orario e dove vedere gratis le partite

Le gare della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B Femminile 2021/2022, si giocheranno fra sabato 7 e domenica 8 maggio, ovviamente riservando i match clou per il giorno festivo.

Infatti le partite più importanti, ossia Brescia-Cortefranca e Como-Palermo, andranno in scena domenica con fischio d’inizio alle 15.

Come sempre, tutti match saranno trasmessi in diretta in chiaro e quindi gratis da Eleven Sports previo registrazione gratuita al portale.

Il programma della ventiquattresima giornata

Sabato 7 maggio ore 18

Sassari Torres-Pro Sesto

Sabato 7 maggio ore 20.30

ChievoVerona-Pink Bari

Domenica 8 maggio ore 15

Brescia-Cortefranca

Cittadella-Roma Cf

Como-Palermo

Ravenna-Tavagnacco

San Marino Academy-Cesena