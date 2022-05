Risultati Serie B femminile 2021/2022, 14^ giornata. Chi va in Serie C

Tutti i risultati e marcatori della ventiquattresima giornata di Serie B Femminile. Il Brescia stecca e il Como si avvicina. Palermo e Pro Sesto perdono e retrocedono in C

Giornata di sorprese e verdetti nei recuperi della quattordicesima del campionato femminile di Serie B. Pro Sesto e Palermo vengono sconfitte rispettivamente da Chievo Verona e Pink Bari e retrocedono matematicamente in Serie C, mentre si infiamma la lotta al vertice della classifica con il Brescia che cade a Ravenna e vede avvicinarsi il Como, ora distante solamente una lunghezza dalle Leonesse.

Serie B femminile 2021/2022, risultati e marcatori della quattordicesima giornata

Per quanto riguarda la lotta per la prima posizione, il Brescia cade in rimonta sul campo del Ravenna. Dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco, le Leonesse si sono fatte superare nella ripresa (Luana Merli, Burbassi, Barbaresi).

Successo esterno invece del Como (0-1, Lipman) sul campo del Cittadella.

Pareggio fra Roma e Cortefranca (Ladzauskaite e Picchi) nella gara delle 13, vittoria della Sassari Torres sul San Marino Academy (1-0, Faria Gomes), colpo in trasferta del Tavagnacco (1-0 a Cesena, gol di Ferin), affermazione esterna del Chievo Verona sulla Pro Sesto (0-2, Alkhovik e Dallagiacoma), e cinquina della Pink Bari sul Palermo (0-5, tripletta di Fuhlendorff, reti di Leblic e Spyridonidou).

Serie B femminile 2021/2022, come cambia la classifica

In vetta non si registra alcun cambio di posizione, con il Brescia sempre al comando della classifica con 52 punti, mentre il Como insegue a 51. La lotta per la promozione in Serie A riguarda solamente le due lombarde in quanto il Cortefranca, terzo in classifica, tarda di 12 lunghezze dalla capolista e pertanto potrà solamente consolidare la propria posizione nelle ultime tre giornate. Definite invece le altre due squadre che, insieme alla Roma, retrocedono in Serie C: si tratta di Palermo e Pro Sesto che, entrambe sconfitte oggi, scivolano a 12 punti dal Tavagnacco che diventa irraggiungibile.

Serie B femminile 2021/2022, il prossimo turno

Il prossimo turno, salvo variazioni della Figc, si giocherà domenica 8 maggio con fischio d’inizio alle 15. Ecco il programma della ventiquattresima giornata.

Brescia-Cortefranca

ChievoVerona-Pink Bari

Cittadella-Roma

Como-Palermo

Ravenna-Tavagnacco

San Marino Academy-Cesena

Sassari Torres-Pro Sesto