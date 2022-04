Serie B Femminile, recupero 14^ giornata. Chi può retrocedere in Serie C

Serie B Femminile 2021/2022, quando si gioca, dove vedere le gare in tv, la classifica a quattro turni dalla fine del campionato.

La Serie B Femminile 2021/2022 sta entrando nelle fasi salienti della stagione. Al termine delle partite che si giocheranno domenica, non avremo ancora il nome della squadra che si sarà guadagnata la promozione in Serie A, ma si potrebbe invece avere la certezza di chi retrocederà matematicamente in Serie C insieme alla Roma.

Serie B donne. Chi può retrocedere in Serie C

La Roma, ultima in classifica con 10 punti, è già aritmeticamente retrocessa in Serie C, mentre Pro Sesto e Palermo Women occupano la terzultima posizione ex-aequo a quota 17 con 9 lunghezze di ritardo sul Tavagnacco e 10 sul Ravenna Women. Per sestesi e palermitane la situazione è quindi piuttosto complicata quando al termine della stagione mancano ormai solamente quattro gare e servirà loro una grande impresa per provare a raggiungere la salvezza. Entrambe però potrebbero già retrocedere in Serie C al termine dei prossimi novanta minuti in caso di sconfitta, in caso di pareggio con Ravenna e Tavagnacco che conquistano almeno un punto, oppure anche in caso di vittoria ma con romagnole e friulane abili a fare i tre punti.

Chi può salire in Serie A

In Serie B Femminile dovremo invece attendere ancora per conoscere il nome della squadra che sarà promossa in Serie A. Attualmente il Brescia è al comando della classifica con 52 punti e, anche in caso di un successo in casa del Ravenna Women, le Leonesse dovranno attendere per festeggiare. Il Como, unica rivale rimasta a contendere il primato alle bresciane, insegue a quota 48 e sarà obbligata a vincere sul campo del Cittadella per continuare a cullare il sogno sorpasso.

Serie B Femminile 2021/2022: palinsesto e dove vedere le gare gratis

I recuperi della quattordicesima giornata di Serie B Femminile si giocheranno tutti domenica 1 maggio con Roma-Cortefranca che aprirà il palinsesto alle 13 e Palermo Women-Pink Bari che lo chiuderà alle 17. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta in chiaro e quindi gratis da Eleven Sports previo registrazione gratuita al sito.

Il programma della quattordicesima giornata

Domenica 1 maggio ore 13

Roma CF-Cortefranca

Domenica 1 maggio ore 14.30

Sassari Torres-San Marino Academy

Domenica 1 maggio ore 15

Cesena-Tavagnacco

Cittadella Women-Como Women

Pro Sesto-ChievoVerona Women

Ravenna Women-Brescia

Domenica 1 maggio ore 17

Palermo Women-Pink Bari