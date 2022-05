Verona-Lazio Women, due squadre già in B nella penultima di serie A

Hellas Verona Women e Lazio femminile, entrambe già retrocesse in Serie B, si affrontano a Vigasio. News, giocatrici chiave e dove vedere la partita.

Hellas Verona Women–Lazio è la sfida che apre la domenica della penultima giornata del campionato di Serie A femminile.

In attesa di sapere come finirà questa partita di calcio donne, andiamo a vedere news, giocatrici chiave e dove vedere il match.

Hellas Verona Women-Lazio femminile, sfida tra retrocesse in Serie B

La sfida tra il Verona femminile e la Lazio donne vede opporsi due squadre che ormai non hanno più nulla da dire al campionato di Serie A femminile: entrambe sono infatti già matematicamente retrocesse in Serie B.

Una stagione deludente per entrambe, come dimostrano anche i numeri che parlano di due tra i peggiori attacchi del campionato (Hellas ultimo con nove gol segnati, Lazio terzultima con ventuno) e delle due peggiori difese (63–53 il conteggio delle reti incassate da rispettivamente gialloblù e biancocelesti).

La sfida del Comunale di Vigasio servirà dunque solo per le statistiche.

Vedi anche: calendario Serie A femminile

Verona-Lazio donne, giocatrici chiave

La giocatrice più pericolosa del Verona donne è senz’altro Lineth Cedeño, capocannoniera delle scaligere con cinque reti all’attivo. La panamense nelle ultime settimane ha tuttavia avuto a che fare con alcuni problemi fisici, quindi la sua presenza resta in dubbio.

La Lazio femminile potrà invece contare su una Noemi VIsentin in gran forma: l’attaccante classe 2000 ha infatti segnato ben cinque degli ultimi nove gol biancocelesti in Serie A.

Anche in difesa comunque ci sono due elementi importanti per entrambe le squadre: Beatrix Fördos (Lazio) e Caterina Ambrosi (Verona) sono infatti le giocatrici con più respinte difensive del torneo (107–100 il punteggio in favore della giocatrice ungherese).

Lazio calcio femminile. Giocatrici 2021-22. La formazione della Lazio women

Verona-Lazio femminile, quando si gioca e guida TV

Hellas Verona Women–Lazio femminile di gioca domani, domenica 8 maggio, alle ore 12.30 al Comunale di Vigasio. Come tutte le gare del campionato di Serie A femminile, Hellas Verona Women–Lazio sarà trasmessa in streaming su TIMvision. Non sarà invece possibile vederla in chiaro.