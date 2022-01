Juventus femminile terza Supercoppa alle bianconere

La Juventus femminile batte il Milan donne 2-1 e vince la terza Supercoppa. Si tratta del primo trofeo per Joe Montemurro allenatore della Juve Women

Oggi la Juventus Women ha vinto la Supercoppa Ferrovie dello Stato. Per la squadra bianconera è la terza volta, per il suo allenatore è la prima finale e quindi il primo trofeo italiano.

Tuttavia, contro il Milan donne non è stata una passeggiata visto che la Juve era in svantaggio e le rossonere hanno giocato quasi tutto secondo tempo in 10 dopo l’espulsione di Codina. Ecco le ultime sulla partita.

Juventus – Milan Supercoppa: la partita

La partita si è giocata allo stadio Stripe di Frosinone, comune italiano della regione Lazio, di fronte ad un pubblico di tremila persone e che ha visto tra i presenti anche il presidente della FGCI Gravina oltre alla Mantovani che ha premiato la squadra vincitrice.

Prima dell’incontro come previsto c’è stata l’esibizione di Alessandra Amoroso, ma la cosa più importante da segnalare e l’iniziativa della Regione. Fuori dallo stadio è stato organizzato un punto vaccinale senza necessità di prenotazione.

A realizzare il gol della vittoria a soli due minuti dalla fine della partita, è stata Cristiana Girelli che vince così per la 10° volta nella sua carriera la Supercoppa di calcio femminile.

Tuttavia è stata la stessa Girelli a riconoscere che le Women bianconere non hanno dato il massimo” “Non abbiamo fatto una bellissima partita” Ha detto l’attaccante bianconera.

Insomma il Milan di Ganz ha giocato meglio e forse meritava di vincere. Ma nello sport conta anche la fortuna, e questa volta la Juventus femminile, che oltre ad essere prima nella classifica di serie A è tra le prime otto squadre in Europa, oggi è stata baciata dalla fortuna.



