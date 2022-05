Risultati Serie A femminile, il Napoli donne retrocede

Il Pomigliano donne rimonta l’iniziale svantaggio e manda il Napoli femminile in Serie B. Vittorie per Roma e Juventus Women. Highlights

È il Napoli femminile a retrocedere in Serie B: le partenopee hanno infatti perso il derby campano contro il Pomigliano, terminando quindi il campionato alla terzultima posizione e salutando la Serie A femminile.

Vincono anche Juventus Women e Roma femminile che, con i successi odierni, terminano in bellezza il proprio campionato.

Lazio femminile-Roma donne 0-3

Tutto facile per la AS Roma nel derby capitolino contro la Lazio Women: le giallorosse si sono infatti imposte con un comodo 0-3, portando a casa una vittoria già messa in ghiaccio nel primo tempo.

Pronti, via e subito Mijatovic mette le cose in chiaro dopo nemmeno un minuto di gioco infilando in porta con il destro. Al 28′ è Pirone a raddoppiare, mentre a chiudere il match è, al 65′, Haug.

Le ragazze di Alessandro Spugna terminano dunque la Serie A femminile 2021/2022 a quota cinquantaquattro punti e con un secondo posto che vale la Champions League donne.

Milan femminile-Juventus Women 1-2

La Juventus Women campione d’Italia non fa sconti e batte il Milan femminile per la quinta volta in cinque incroci stagionali (due in campionato, due in Coppa Italia e una in Supercoppa).

Gara in discesa già alla mezz’ora per le bianconere, avanti con Zamanian. Al 51′ arriva invece il raddoppio di Pedersen, inutile il gol della bandiera firmato nel recupero da Boureille.

Napoli femminile-Pomigliano donne 1-3

È il Pomigliano femminile ad aggiudicarsi lo spareggio salvezza contro il Napoli: le Pantere hanno infatti rimontato l’iniziale svantaggio firmato da Golob (28′) con la rete di Dallaperuta (61′) e la doppietta di Banusic (65′ e 70′) che in dieci minuti hanno ribaltato il match e permesso alle ragazze di Panico di rimanere in Serie A femminile.

Grande delusione invece per Eleonora Goldoni e compagne che retrocedono in Serie B insieme a Lazio femminile ed Hellas Verona Women.