Risultati Serie B femminile 2021/2022, 25^ giornata. Sorpasso Como

Tutti i risultati e marcatori della venticinquesima giornata di Serie B Femminile. Passo falso del Brescia: ne approfitta il Como

Il Brescia pareggia in casa del Cesena, mentre il Como vince sul campo del Cortefranca. Questi due risultati validi per il venticinquesimo turno del campionato di Serie B femminile 2021/2022, consentono al Como di effettuare il sorpasso in vetta alla classifica. Infatti le lariane ora sono al primo posto con 57 punti, uno più del Brescia quando manca un solo turno alla conclusione della stagione.

Serie B femminile 2021/2022, risultati e marcatori della 25^ giornata

Come detto, fatale al Brescia è stato l’1-1 a Cesena, mentre il Como si regala il successo esterno a Cortefranca e mette un’ipoteca sulla promozione in Serie A. Ricordiamo infatti che solamente la prima classificata si guadagna la promozione nella massima serie. Nelle altre gare si registrano i successi di San Marino Academy, Tavagnacco, Sassari Torres, Cittadella e Ravenna.

Risultati della 25ª giornata di Serie B Femminile 2021-22

Cesena-Brescia 1-1 87’ Costa (C), 90’+5’ L. Merli (B)

Cortefranca-Como Women 1-3 38’ Rigaglia (CO), 45’+5’ Di Luzio (CO), 71’ Carravetta (CO), 90’+1’ Kiem (COR)

Palermo-Ravenna Women 1-2 15’ Licari (P), 50’ Distefano (R), 85’ Burbassi (R)

Pink Bari-Cittadella 1-2 12′ Spyridonidou (PB), 35′ Lattanzio (C), 90′ Martelli (C)

Pro Sesto-San Marino Academy 1-3 45’+1’ rig. Fracas (PS), 45’+2’ Jansen (SM), 81’ rig. Barbieri (SM), 83’ Alborghetti (SM)

Roma Calcio Femminile-Sassari Torres 0-2 1′ Lombardo (S), 65′ Lombardo (S)

Tavagnacco-Chievo Verona Women 2-0 29’ Donda (T), 68’ Ferin (T)

Serie B femminile 2021/2022, chi sarà promosso in Serie A

Con il sorpasso del Como sul Brescia, le lariane diventano favorite. L’ultimo turno vede la squadra di De La Fuente sfidare la già retrocessa in casa, mentre le Leonesse riceveranno il Palermo.

Serie B femminile 2021/2022, il prossimo turno

Il prossimo turno, salvo variazioni della Figc, si giocherà domenica 22 maggio con fischio d’inizio alle 15. Ecco il programma della ventiseiesima e ultima giornata.

Brescia-Palermo

Chievo Verona Women-Cortefranca

Cittadella-Cesena

Como Women-Roma Calcio Femminile

Ravenna Women-Pro Sesto

San Marino Academy-Tavagnacco

Sassari Torres-Pink Bari