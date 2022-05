Serie B Femminile 2021/2022, 25^ giornata. Chi sale in A e come vederle gratis

Serie B Femminile 2021/2022, venticinquesima giornata. Quando si gioca, dove vedere le partite in tv, chi sarà promossa in A

A 180 minuti dalla conclusione del campionato di Serie B femminile 2021/2022, la lotta per la promozione in A è ancora incerta, ma già al termine della venticinquesima giornata potremmo già sapere chi fra Brescia e Como avrà conquistato il salto nella massima serie.

Cosa deve fare il Brescia per vincere o perdere il campionato

Al momento il Brescia è al comando della classifica di Serie B con 55 punti, uno in più del Como che è secondo a 54. Tutte le altre inseguitrici come ChievoVerona e Cortefranca, essendo a più di sei lunghezze di ritardo dalla capolista, sono escluse dalla lotta per la promozione in Serie A in quanto solo la vincitrice del campionato di Serie B salirà in A.

In altre parole, il Brescia vincerà il campionato già domenica se otterrà un successo sul campo del Cesena e il Como perderà o pareggerà in casa del Cortefranca.

Serie B femminile venticinquesima giornata: orario e dove vedere le gare gratis in diretta

Tutte le gare della venticinquesima giornata del campionato di Serie B si giocheranno domenica 15 maggio con i fari che, inevitabilmente, saranno puntati a Cesena e Cortefranca in quanto sono i luoghi in cui si svolgeranno i match che potrebbero già decidere chi vincerà il campionato.

Come di consueto, tutte le partite saranno trasmesse da Eleven Sports e saranno disponibili gratis in diretta e anche on demand previa l’iscrizione al portale che è gratuita.

Il programma della venticinquesima giornata

Domenica 15 maggio ore 11.30

Pink Bari-Cittadella

Domenica 15 maggio ore 15

Cesena-Brescia

Cortefranca-Como

Palermo-Ravenna

Pro Sesto-San Marino Academy

Tavagnacco-Chievo Verona

Domenica 15 maggio ore 16

Roma Cf-Sassari Torres

