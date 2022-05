Milan-Juventus femminile. Sfida a Milano, premiazione allo Stadium lunedì. Gratis in Tv

Milan vs Juventus femminile, ultima giornata del campionato di Serie A donne. A che ora si gioca e quando ci sarà la premiazione della Juve women.

Milan Juventus femminile, è la partita valida per il 22° turno di Serie A che si gioca sabato 14 maggio. La gara mette di fronte la squadra rossonera e quella bianconera, che ha vinto lo scudetto per la quinta volta di fila la scorsa giornata. Ora però arriva il match che chiude il torneo. Tuttavia la premiazione non avverrà nel post partita, ma lunedì 16 maggio 2022.

Ecco allora le ultime news di questo importante incontro di calcio femminile e su come sarà la festa scudetto della Juve donne.

Vedi anche: Serie A femminile calendario 2022

Milan contro Juventus femminile dove si gioca

La partita fra Milan e Juve women, in programma sabato 14 maggio alle ore 14:30, si gioca al Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano. Quindi l’ultima gara della stagione per rossonere e bianconere in campionato, si disputa nell’impianto che ospita le partite casalinghe del Milan.

Ma per la Juve ci sarà anche un post match speciale, che però non si svolgerà in questa sede, ma a Torino 2 giorni dopo.

Premiazione Juventus femminile come e quando

Come comunicato sul sito della Figc femminile, la Juve women verrà premiata con lo scudetto lunedì 16 maggio allo Stadium. Quindi la festa scudetto bianconera si svolgerà in concomitanza con la partita di Serie A maschile fra Juventus e Lazio.

I tifosi presenti all’Allianz Stadium di Torino lunedì sera potranno quindi assistere ad un doppio spettacolo. Il trofeo verrà consegnato al capitano Sara Gama e alle altre giocatrici juventine, dal presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Milan femminile-Juve, precedenti e formazioni

Tornando alla partita fra Milan women e Juve, ci si attende un incontro senza troppi tatticismi e ricco di goal, visto che entrambe le squadre non hanno l’obbligo di fare risultato. L’ultimo precedente fra le due squadre è recente: la semifinale di ritorno in Coppa Italia femminile, vinta dalla Juve.

Le giocatrici del Milan cercheranno di riscattare questa sconfitta, provando a togliersi la soddisfazione di battere delle campionesse d’Italia. Ma ovviamente le bianconere vorranno festeggiare con l’ennesima vittoria la conquista del titolo, per chiudere in bellezza la stagione.

Dove vedere Milan Juve donne in Tv

Sarà possibile guardare gratis e in diretta la partita Mila-Juve femminile su La7d (canale 29 del digitale terrestre), con fischio d’inizio sabato 14 maggio ore 14:30. Sarà inoltre possibile vedere l’incontro in streaming su La7.it. Ma non finisce qui, infatti gli abbonati potranno guardare l’incontro anche su Dazn o TimVision, le due piattaforme a pagamento. Infine, la partita sarà visibile anche sul canale tematico Juventus Tv.

E la premiazione di lunedì 16 maggio? In questo caso visto che avverrà nella stessa sera in cui si gioca il match della Juve maschile, si potrà vedere su Dazn, che trasmette tutte la partite di Serie A 2021-2022.

Vedi anche la altre partite della 22°giornata di Serie A donne: