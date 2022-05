Napoli-Pomigliano, chi resta in Serie A femminile? Quando si gioca. Guida Tv

Il Napoli ha bisogno di battere il Pomigliano per salvarsi. Ecco risultati, giocatrici e dove vedere la partita.

Napoli Vs Pomigliano è la partita che decreterà quale sarà l’ultima squadra a retrocedere in Serie B femminile: dopo Hellas Verona e Lazio Women, resta infatti solamente da decidere quale sarà la terza e ultima squadra a lasciare la Serie A donne.

Vediamo dunque le ultime news sulla sfida decisiva per la salvezza tra il Napoli donne e il Pomigliano femminile, oltre a quando vederla.

Chi è favorita tra Napoli e Pomigliano

Il Napoli al momento è terzultimo in classifica a un punto di distanza dal Pomigliano. Questo ovviamente mette le ospiti in una posizione di vantaggio, in quanto hanno due risultati su tre per rimanere in Serie A femminile: alle Pantere va infatti bene sia la vittoria che il pareggio, mentre le azzurre dovranno assolutamente ottenere un successo per scavalcare in classifica le dirette avversarie e tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

L’ultimo precedente risale ovviamente alla gara di andata, quando il Pomigliano vinse per 2-1.

Ultimi risultati Napoli femminile e Pomigliano donne

Il Napoli arriva a questo decisivo derby in un buono stato di forma: i quattro punti ottenuti nelle ultime due gare contro Sassuolo femminile (pareggio) ed Empoli Ladies (vittoria) permettono infatti alle ragazze di Castorina di presentarsi al match cariche e in fiducia.

Un solo punto nelle ultime cinque partite invece per il Pomigliano che, da una comoda posizione di metà classifica, si ritrova ora invischiato nella lotta per non retrocedere.

Napoli-Pomigliano marcatrici

Le speranze di gol del Napoli donne sono affidate soprattutto a Eleonora Goldoni, miglior marcatrice della squadra con cinque reti all’attivo nel massimo campionato di calcio femminile italiano.

Stesso numero di marcature anche per Marija Banusic, capocannoniera del Pomigliano femminile, ma occhio anche a Dalila Ippolito e a Deborah Salvatori Rinaldi, entrambe a segno nel 2-1 con cui le Pantere si imposero all’andata.

Napoli femminile. Chi sono le donne del Napoli calcio

Quando si gioca e dove vedere Napoli-Pomigliano

Napoli-Pomigliano si disputerà domani, sabato 14 marzo, allo stadio Giuseppe Piccolo. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 14.30 e la sfida sarà trasmessa in diretta solo per gli abbonati su TIMvision.