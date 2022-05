Fiorentina-Empoli, Serie A femminile: in palio il settimo posto e la classifica marcatrici

Fiorentina Women’s Vs Empoli Ladies, ultima gara di campionato. Sabatino punta la classifica marcatrici. Quando si gioca e dove vedere la partita di calcio femminile.

La domenica di Serie A femminile comincia con Fiorentina Women’s–Empoli Ladies, derby toscano che costituisce per entrambe le formazioni anche l’ultima gara di questo campionato donne.

Vediamo classifica, giocatrici, quando si gioca e dove vedere la partita.

Fiorentina vs Empoli, ci si gioca il settimo posto in classifica

Sia la Fiorentina donne che l’Empoli femminile hanno ormai poco da dire a questo campionato di Serie A in quanto sono entrambe già salve. In questo derby le due squadre potranno comunque giocarsi il settimo posto in classifica attualmente occupato dalle ragazze di Ulderici.

Con due punti da recuperare alle avversarie, la Viola dovrà vincere per poter strappare il piazzamento alle empolesi, le quali hanno invece a disposizione due risultati su tre. Anche un successo comunque non impedirebbe alle ragazze di Panico di far registrare la peggior stagione in Serie A della storia del club (prima di questo campionato le gigliate avevano infatti sempre fatto almeno trentotto punti contro i massimo ventiquattro attualmente possibili).

Chi vince la classifica marcatrici della Serie A femminile?

La partita contro l’Empoli Ladies offrirà a Daniela Sabatino la possibilità di vincere la classifica marcatrici: l’attaccante della Fiorentina femminile al momento è davanti a tutte con tredici reti, due in più di Lana Clelland del Sassuolo e tre in più di Paloma Lazaro della Roma.

La bomber della Viola dovrà dunque cercare di segnare il più possibile per consolidare la propria posizione e portarsi a casa il titolo di capocannoniera della Serie A femminile 2021/2022.

Decisamente distanti le due migliori marcatrici dell’Empoli: Asia Bragonzi è infatti ferma a quota sette, Chante Dompig ha invece segnato cinque reti (alle quali si aggiungono però sei assist).

Quando si gioca e dove vedere Fiorentina vs Empoli femminile

Fiorentina Women’s–Empoli femminile si giocherà domani, domenica 15 maggio, alle ore 12.30. La gara, come tutte le partite della Serie A femminile, sarà trasmessa su TIMvision.