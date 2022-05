Lazio-Roma femminile. Quando si gioca e dove vedere il derby 2022

Lazio vs Roma femminile, 22° giornata di Serie A donne. A che ora si gioca e come vedere il derby femminile della capitale. Arbitro, statistiche e ultime di formazione.

Lazio-Roma, Serie A donne 2022. L’ultima giornata di campionato donne ci regala una delle partite di calcio femminile più sentite. Si tratta infatti del derby della capitale fra la squadra giallorossa e quella biancoceleste, in programma sabato 14 maggio 2022. Visto che i derby cittadini spesso regalano sorprese nei risultati, vediamo cosa aspettarci da questo incontro.

Vedi anche: Calendario Serie A femminile 2022

Lazio-Roma femminile dove e a che ora si gioca

La partita fra Lazio e Roma women si gioca sabato 14 maggio alle ore 12:30 presso il Centro Sportivo Campo Aquile. Arbitro della gara valida per il 22° turno di Serie A, sarà il signor Valerio Pezzopane, della sezione di L’Aquila.

Le due squadre hanno vissuto una stagione agli antipodi, come dimostra la classifica di Serie A: la Roma è seconda, la Lazio invece penultima. Non solo, le giallorosse si sono matematicamente qualificate alla Champions League 2022-23, mentre la Lazio Woman è già retrocessa in Serie B. Quindi sulla carta entrambe le formazioni giocano senza obblighi di fare risultato e questo potrebbe dare vita ad uno spettacolo più emozionante, con meno tensione in campo.

Vedi anche: Serie A femminile quante squadre vanno in B e quali in A

Lazio femminile-Roma 2022, probabili formazioni

Le calciatrici della Lazio women, anche se sono già retrocesse in Serie B, nell’ultima partita stagionale cercheranno di riscattare l’unico precedente in A del derby capitolino. La scorsa partita fra le due squadre infatti, è stata vinta con il risultato di 3-2 dalla Roma, durante il girone di andata del campionato, lo scorso 12 dicembre.

Di contro la Roma, che ha il miglior attacco del campionato di Serie A, visto che ha realizzato ben 57 reti fino ad ora, proverà a vincere di nuovo. E perché no, magari incrementare ulteriormente il numero di gol fatti, con un punteggio rotondo. Per questo probabilmente saranno schierate nella formazione titolare giocatrici importanti come Paloma Lazaro e Manuela Giuliano.

Roma femminile 2022, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Dove vedere il derby femminile Lazio-Roma in Tv

Il derby femminile di Roma 2022, verrà trasmesso sabato 14 maggio alle ore 12:30 in streaming su TimVision. Si tratta della piattaforma in abbonamento che permette di guardare tutte le partite di Serie A donne. Non sarà quindi possibile vedere la partita gratis in Tv, visto che La7d trasmetterà l’incontro fra Juventus femminile e Milan.

Queste in sintesi le ultime sulla partita Lazio contro Roma femminile. Non ci resta che attendere qualche ora per sapere chi avrà la meglio fra la squadra giallorossa e quella biancoceleste in questa stracittadina calcistica.

Vedi anche: Serie B femminile 2022 calendario partite