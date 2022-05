Sassuolo femminile-Inter Women vale il quarto posto della Serie A donne

Sassuolo Vs Inter ultima di serie a donne. Le neroverdi avanti di due punti, dovranno difendersi dall’attacco dell’Inter. News, giocatrici e guida TV

Sassuolo femminile vs Inter Women vedrà affrontarsi due delle più belle sorprese di questo campionato: le due società durante la scorsa estate hanno infatti lavorato molto bene, riuscendo alla fine entrambe a disputare un campionato più che onorevole e raggiungendo zone di classifica piuttosto nobili.

Ma quando si gioca Sassuolo-Inter femminile? Chi chiuderà al quarto posto in classica? E chi giocherà domani? Andiamo a dare qualche risposta ai diversi quesiti su questa partita del massimo campionato di calcio femminile italiano.

Sassuolo-Inter, si lotta per il quarto posto in classifica

Il Sassuolo femminile al momento occupa il quarto posto della classifica della Serie A femminile, posizione che dovrà difendere proprio dall’assalto dell’Inter donne, attualmente quinta.

I due punti di vantaggio sono un margine che permette alle padrone di casa di avere a disposizione due risultati su tre (basterebbe infatti anche un pareggio per tenere a distanza la formazione meneghina), mentre le ragazze di Rita Guarino dovranno solamente vincere se vorranno piazzarsi ai piedi del podio.

Sassuolo-Inter, attacchi a confronto

Numeri molto simili per quanto riguarda l’attacco di Sassuolo e Inter: le neroverdi hanno infatti segnato appena un gol in più (42-41) rispetto alle avversarie di questo turno di campionato.

Le nerazzurre dovranno prestare particolare attenzione a Lana Clelland, seconda in classifica marcatrici alle spalle di Daniela Sabatino e quindi piuttosto motivata ad annullare i due gol che la separano dall’attuale capocannoniera del campionato. Non ci sarà invece Sofia Cantore (seconda miglior marcatrice della squadra con otto reti), ormai da tempo ferma ai box a causa di una frattura al perone che le ha anzitempo fatto chiudere la stagione. Kamila Dubcova (sette gol sin qui) proverà comunque a non farla rimpiangere.

Sono invece Tatiana Bonetti, Ajara Nchout e Ghoutia Karchouni a costituire il terzetto di marcatrici più prolifiche dell’Inter Women: al momento le tre hanno infatti segnato rispettivamente dieci, sette e sei gol, più della metà di quelli complessivi della squadra.

Sassuolo-Inter femminile, quando si gioca e dove vederla

Il fischio d’inizio di Sassuolo femminile–Inter Women è in programma per domani, domenica 15 maggio, alle ore 14.30. La sfida sarà trasmessa in esclusiva in streaming su TIMvision.