I Am Woman è una canzone per le donne ed una delle hit virali del momento

Una delle canzoni del momento 2022 è I Am Woman, di una musicista sconosciuta diventata virale grazie a TikTok. Un inno per le donne, ascoltata e cantata però da tutti.

Ancora una volta da TikTok partono fenomeni musicali virali totalmente imprevedibili. E’ il caso della canzone “I Am Woman” di Emmy Meli. Nessuno sapeva chi fosse, ma sono bastati dei video su TikTok e il suo utilizzo da parte degli altri utenti per farla diventare una hit e una delle canzoni del momento. Se non la conoscete, eccola:

Emmy Meli – I AM WOMAN

Un successo mondiale partito, ancora una volta, da TikTok

Grazie al testo e alla melodia accattivante la canzone è velocemente diventata un successo mondiale. E così Emmy Mely, ventenne californiana ed ex cameriera, si è ritrovata in mano una hit nata per caso. Ma, ritornello a parte, perché la canzone ha tanto successo? A volte c’entra la fortuna, ma in questo caso pensiamo che sia l’argomento di cui parla, come si intuisce già dal titolo.

Vedi anche: Canzoni virali su TikTok

Infatti su TikTok o nei commenti di Youtube si leggono soprattutto commenti di donne che la dedicano a loro stesse, oppure alle figlie, alle madri, alle sorelle, alle amiche. Le femministe parlerebbero di “empowerment”, senza dubbio.

La stessa Emmy Mely ha raccontato che la canzone è nata così:

“Ho iniziato a dire questi mantra a me stessa ogni mattina. Mi hanno aiutato a superare la mia giornata dandomi fiducia in me stessa. Ho iniziato ad apprezzare le qualità uniche che ho”

Ma per capire di cosa parliamo leggiamo il testo di I Am Woman:

I Am Woman TESTO

I am woman, I am fearless

I am sexy, I’m divine

I’m unbeatable, I’m creative

Honey, you can get in line

I am feminine, I am masculine

I am anything I want

I can teach you, I can love you

If you got it goin’ on

If you got it, got it, got it, got it, got it, got it

If you got it, got it, got it, got it, got it goin’ on

Got it, got it, got it, got it, got it, got it

If you got it, got it, got it, got it, got it goin’ on

Got it goin’ on, ya

(Got it, got it, got it, got it, got it goin’ on)

(Got it, got it, got it, got it, got it goin’ on)

I am classy, I am modern

I live by my own design

I am cherry, I am lemon

I’m the sweetest key lime pie

I’m electric, I am bass

I’m the beat of my own drum

I can make your goosebumps raise

With the tracing of my thumb

Only love can get inside me

I move in my own timing

Voice of the future speak to me kindly

Ask for what I want and somehow it find me

Somehow it find me

Somehow it find me

Yeah, hey, hey

I am woman, I am fearless

I am sexy, I am divine

I’m unbeatable, I’m creative

Honey, you can get in line

I am feminine, I am masculine

I am anything I want

I can teach you, I can love you

If you got it goin’ on

If you got it, got it, got it, got it, got it, got it

If you got it, got it, got it, got it, got it goin’ on

Got it, got it, got it, got it, got it, got it

If you got it, got it, got it, got it, got it goin’ on

Got it goin’ on, ya

(Got it, got it, got it, got it, got it goin’ on)

(Got it, got it, got it, got it, got it goin’ on, yeah-yeah)

Hear no evil, speak no evil

I am not the one to cross

They can talk their shit about you

Long as you know that it’s false

I am earthly, I am heaven

I am what I like to be

When I ask for what I want

Somehow it find me (Find me, find me, find me)

(I’m divine, I’m divine, I’m divine, I’m divine, I’m divine)

Somehow it find me (Find me, find me, find me)

(I’m divine, I’m divine, I’m divine, I’m divine, I’m divine)

Hey, hey

I am woman, I am fearless

I am sexy, I’m divine

I’m unbeatable, I’m creative

Honey, you can get in line

I am feminine, I am masculine

I am anything I want

I can teach you, I can love you

If you got it goin’ on

If you got it, got it, got it, got it

Got it, got it, got it goin’ on

Got it goin’ on

Got it goin’ on

Got it goin’ on

Questo il testo in inglese. Ma, per chi non capisse perfettamente l’inglese, ecco la traduzione della canzone in italiano:

I Am Woman – TRADUZIONE

Sono donna, sono senza paura

Sono sexy, sono divina

Sono imbattibile, sono creativa

Tesoro, puoi metterti in fila

Sono femminile, sono maschile

Sono tutto ciò che voglio

Posso insegnarti, posso amarti

Se ci dai dentro

Se ci dai dentro, se ti impegni, se ci dai dentro, se ci dai dentro, se ti impegni

Se ci dai dentro, se ti impegni, se ci dai dentro, se ci dai dentro, se ti impegni

Se ci dai dentro, se ci dai dentro, se ci dai dentro, se ti impegni, se ci dai dentro, se ti impegni

Se ci dai dentro, se ti impegni, se ci dai dentro, se ci dai dentro, se ti impegni

Se ci dai dentro, sì

(devi darci dentro, darci dentro, darci dentro, darci dentro, darci dentro)

(devi darci dentro, darci dentro, darci dentro, darci dentro, darci dentro)

Sono di classe, sono moderna

Vivo secondo il mio progetto

Sono una ciliegia, sono un limone

Sono la torta di lime in chiave più dolce

Sono elettrica, sono bassista

Sono il ritmo del mio stesso tamburo

Posso farti venire la pelle d’oca

Con il tracciato del mio pollice

Solo l’amore può entrare in me

Mi muovo secondo i miei tempi

La voce del futuro mi parla gentilmente

Chiede quello che voglio e in qualche modo mi trova

In qualche modo mi trova

In qualche modo mi trova

Sì, ehi, ehi

Sono donna, sono senza paura

Sono sexy, sono divina

Sono imbattibile, sono creativa

Tesoro, puoi metterti in fila

Sono femminile, sono maschile

Sono tutto ciò che voglio

Posso insegnarti, posso amarti

Se ti impegni

Se ci dai dentro, se ti impegni, se ci dai dentro, se ci dai dentro, se ti impegni

Se ci dai dentro, se ti impegni, se ci dai dentro, se ci dai dentro, se ti impegni

Devi darci dentro, darci dentro, darci dentro, sdarci dentro, darci dentro, darci dentro

Se ci dai dentro, se ti impegni, se ci dai dentro, se ci dai dentro, se ti impegni

Se ci dai dentro, ya

(devi darci dentro, darci dentro, darci dentro, darci dentro, darci dentro)

(devi darci dentro, darci dentro, darci dentro, darci dentro, darci dentro)

Non sentire il male, non dire il male

Non sono io quella da attraversare

Possono dire le loro stronzate su di te

Finché sai che è falso

Io sono la terra, io sono il paradiso

Sono quello che mi piace essere

Quando chiedo quello che voglio

In qualche modo mi trova (Trovami, trovami, trovami)

(Sono divina, sono divina, sono divina, sono divina, sono divina)

In qualche modo mi trova (Trovami, trovami, trovami)

(Sono divina, sono divina, sono divina, sono divina, sono divina)

Ehi, ehi

Sono donna, sono senza paura

Sono sexy, sono divina

Sono imbattibile, sono creativa

Tesoro, puoi metterti in fila

Sono femminile, sono maschile

Sono tutto ciò che voglio

Posso insegnarti, posso amarti

Se ti impegni

Se ci dai dentro, se ti impegni, se ci dai dentro, se ti impegni

Devi darci dentro, darci dentro, darci dentro)

Devi darci dentro

Devi darci dentro

Devi darci dentro

Ecco di cosa parla I Am Woman, ed ecco perché ha successo

Il significato è abbastanza semplice da capire, così come il motivo di tanto successo. E’ una canzone motivazionale rivolta alle donne. La stessa autrice ha dichiarato di aver “scritto questa canzone per me stessa bambina, sperando di renderla orgogliosa della donna che è diventata”. Naturalmente non poteva immaginare che questo potente inno pop sarebbe diventato un successo mondiale, ascoltato e cantato da milioni di persone in tutto il mondo.

Chi è Emmy Meli

Cosa sappiamo dell’autrice di I Am Woman? Californiana classe 1999, su Instagram racconta la sua vita quotidiana con scatti che mostrano il suo corpo prosperoso senza troppi filtri, coerentemente con il testo della sua canzone. Sappiamo che ha iniziato ad amare la musica ascoltando Miley Cyrus, Amy Winehouse e i Jonas Brothers, ha come desiderio quello di “girare il mondo, vincere un Grammy e andare al Met Gala”, e che alla se stessa più giovane darebbe come consiglio di “non pensare a cosa pensala gente di te”.

Vedi anche: