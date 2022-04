Sconto benzina fino a quando? Proroga taglio accise carburanti

Quando scade lo sconto sulla benzina? Proroga accise benzina 2022. Ultime news sul decreto aiuti del governo.

Sconto benzina, fino a quando ci sarà? Per contrastare il caro carburante il governo Draghi a marzo 2022 ha varato il decreto prezzi, con un taglio delle accise sul costo del rifornimento di 25 centesimi al litro. Tuttavia questa misura scade il 2 maggio, ma secondo le ultime news sarà prorogata con un nuovo provvedimento.

Ecco allora fino a quando durerà lo sconto sui carburanti, in modo da capire quando è meglio fare benzina in Italia.

Sconto accise benzina 2022 fino a quando

Attualmente la scadenza del taglio sulle accise del carburante dura fino al 2 maggio, ma è in arrivo una proroga fino al 30 giugno 2022. In altre parole il governo è intenzionato a rinnovare il taglio delle accise già in vigore per altri 2 mesi, all’interno del cosiddetto decreto aiuti.

Questo provvedimento dovrebbe avere un valore complessivo di 5-6 miliardi di euro e prevedere non solo la proroga del taglio delle accise su diesel e benzina, ma anche:

una riduzione di circa 30 centesimi sui prezzi del metano

la revisione dei prezzi degli appalti contro il caro materiali

il prolungamento della scadenza per i lavori del bonus villette 110.

Decreto aiuti 2022 quando arriva

Il nuovo decreto dovrebbe essere varato dal consiglio dei ministri, lunedì 2 maggio secondo le ultime news de Il sole 24 ore. La conferma arriva anche dal Ministro della pubblica istruzione Renato Brunetta, secondo cui il Cdm ci sarà all’inizio della prossima settimana.

Quindi bisogna attendere ancora qualche giorno per conoscere le decisioni effettive della maggioranza sulla proroga del taglio delle tasse sulla benzina e gli altri interventi previsti nel decreto aiuti. Tuttavia è quasi certo che la proroga fino al 30 giugno ci sarà, tenendo così il prezzo del rifornimento alla pompa ancora calmierato per 2 mesi.

Prezzo benzina oggi in Italia

Ovviamente gli automobilisti attendono con ansia questo provvedimento, visto che in assenza della riduzione delle accise il costo del rifornimento aumenterebbe. Ricordiamo che l’importo dello sconto attualmente è di 25 centesimi al litro, più 5 ulteriori centesimi di iva.

In altre parole, visto che oggi il costo del rifornimento si aggira fra 1,75 e 1,80 euro al litro, senza la proroga del taglio delle tasse salirebbe oltre i 2 euro. Per questo molti italiani stanno pensando di fare il pieno prima del 2 maggio, per avere un prezzo più basso alla pompa. Ma come detto, la proroga dello sconto sulla benzina dovrebbe arrivare, salvo novità.

Ricapitolando, per evitare nuovi aumenti della benzina, il governo Draghi vuole prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno. La misura verrà discussa a inizio maggio in consiglio dei ministri e dovrebbe rientrare nel cosiddetto decreto aiuti.

