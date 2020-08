Bonus 1000 euro professionisti. Scadenza domanda, requisiti per i professionisti iscritti alle casse private.

Più di 500mila professionisti hanno diritto al bonus di 1000 euro agosto o “reddito di ultima istanza” , ma non tutti dovranno rifare la domanda. Chi ha percepito infatti il bonus di aprile riceverà in automatico il bonifico, solo se in possesso dei requisiti.

Chi non invece non ha fatto richiestà dell’indennità Covid destinata ai professionisti iscritti alle casse di previdenza dovrà presentare la domanda entro e non oltre il prossimo 20 settembre. Lo stabilisce l’articolo 13 del nuovo decreto di Agosto 2020.

Bonus 1000 euro professionisti, limiti e requisiti

Come molti bonus, anche questa indennità presenta dei limiti, ecco quali:

il bonus non è cumulabile con il reddito di cittadinanza

non bisogna aver fatto richiesta per altre indennità Covid-19

non essere titolari di pensione diretta o anche di un un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

I requisiti di reddito per il bonus agosto per i professionisti sono i seguenti:

Per i professionisti che hanno percepito un reddito nel 2018 fino a un massimo di 35mila euro (al lordo dei canoni di locazione) oltre ad aver esercitato un attività limitata a causa dell’emergenza Coronavirus il bonus sarà versato automaticamente.

I professionisti con un un reddito 2018 compreso tra 35mila e 50mila euro dovranno dimostrare un calo delle entrate nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 pari ad almeno il 33 per cento, o aver cessato l’attività a causa delle restrizioni imposte dalle misure alla lotta contro il Covid-19.

Del bonus, beneficeranno anche i nuovi iscritti del 2019.

Chi invece ha cessato l’attività con la chiusura della partita Iva tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020, se rientra nei requisiti richiesti dovrà presentare una nuova domanda.

Quando vengono pagati i 1000 euro

Premesso che durante il periodo emergenza Covid con il primo bonus di 600 euro destinato agli autonomi e partite Iva con Inps è successo un gran caos ( Vedi qui il nostro articolo sui 600 euro di aprile) è altrettanto vero però che allora molti professionisti iscritti alle casse di previdenza come ad esempio gli Architetti e gli Ingegneri, hanno ricevuto subito da Inarcassa il bonifico sul conto.

Quindi è difficile fare previsioni sulla tempistica dei pagamenti, considerate che l’indennità è stata stabilita con con l’entrata in vigore del decreto legge di agosto 2020 e che secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore i professionisti iscritti alle casse sono circa 530mila, ma visti i limiti di fatturato imposti coloro che potranno accedere al “reddito di ultima istanza” del mese di maggio, dovrebbero essere molti meno.

Dato che le casse hanno dimostrato un’ottima un’efficenza, probabilmente l’erogazione per i casi in cui il diritto a percepire il bonus da 1000 euro può essere calcolato in automatico sarà rapida (reddito inferiore a 35mila euro al lordo dei canoni di locazione e nuovi iscritti nel 2019).

Per gli altri casi, che prevedono un’istruttoria atta a dimostrare un calo delle entrate nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 pari ad almeno il 33 per cento, i tempi di erogazione del bonus 1000 euro agosto potrebbero essere più lunghi.

