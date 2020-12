Bonus Dl ristori autonomi, proroga scadenza domanda. Ecco le ultime news sull’indennità 1.000 euro: beneficiari, date e chiarimenti inps.

Bonus 1.000 euro autonomi. Prorogata la data di scadenza domanda per la nuova indennità covid DL Ristori, in favore di alcune categorie colpite dalle chiusure.

Ecco di seguito le ultime news al riguardo. A chi spetta e le nuove date entro cui fare richiesta, in base ai chiarimenti forniti dall’inps.

Vedi anche: Elenco bonus e aiuti ristori bis

Bonus autonomi ristori, a chi spetta

In base a quanto stabilito dall’ultimo decreto ristori, alcune categorie lavorative possono richiedere all’inps una nuova indennità di 1.000 euro. Si tratta di:

dipendenti a tempo determinato

stagionali e somministrati del turismo, degli stabilimenti termali

stagionali in settori diversi

lavoratori dello spettacolo

autonomi occasionali

lavoratori intermittenti

venditori a domicilio.

Tali categorie e i requisiti di accesso di ognuna, sono individuate nella circolare inps n. 137/2020.

Inizialmente la domanda doveva essere fatta entro il 30 novembre, ma è arrivata una proroga. Scopriamo quindi perché e qual è la nuova data stabilita.

Bonus 1.000 euro inps, proroga domanda. Date

L’inps ha reso disponibili le procedure per richiedere il bonus 1.000 euro ristori in ritardo, rispetto a quanto inizialmente previsto. Per questo ha prorogato la data entro cui fare domanda fino al 18 dicembre 2020.

Con questa nuova scadenza, l’istituto concede un adeguato tempo all’utenza e agli intermediari per presentare le domande. Come sempre le richieste devono essere presentate per via telematica, tramite l’accesso al sito dell’inps utilizzando le proprie credenziali Spid. In alternativa ci si può rivolgere ai patronati o chiamare il call center al numero verde 803 164, da rete fissa.

Vedi anche: Come si fa lo Spid

Indennità dl ristori, chiarimenti inps e quando arriva

Come specificato dall’inps, devono fare domanda per ricevere questa indennità, solo i lavoratori che nei mesi scorsi non hanno usufruito di benefici analoghi. In altre parole chi aveva già ricevuto indennizzi precedenti non dovrà far nulla. In questo caso l’istituto provvederà al versamento della nuova somma in modo automatico, sul conto del beneficiario.

Per quanto riguarda l’arrivo del pagamento, l’inps prevede di effettuarlo entro la fine dell’anno, quindi entro il 31 dicembre 2020.

Queste tutte le ultime news sul bonus 1.000 euro autonomi previsto dal dl ristori. I chiarimenti inps hanno specificato la proroga della data entro cui fare domanda e quando arriveranno i soldi alle categorie di lavoratori interessate.

Vedi anche: