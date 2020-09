Bonus 500 euro lavoratori autonomi delle zone rosse in Veneto e Lombardia. Requisiti e domanda per ricevere il nuovo bonus 500 euro Inps.

Bonus 500 euro Inps per i lavoratori autonomi. Si tratta di un’indennità ulteriore in favore di alcune categorie di lavoratori e collaboratori, che hanno subito la sospensione delle loro attività lavorative.

In particolare quei lavoratori autonomi che operano nelle zone rosse individuate dal governo in Veneto e Lombardia. Vediamo allora come funziona questo ulteriore bonus e come richiederlo.

Vedi anche: Bonus covid, aiuti e agevolazioni governo e regioni

Bonus autonomi 500 euro, a chi spetta

Il bonus 500 euro per autonomi è un sostegno economico previsto dal decreto Cura Italia e rientrante fra le indennità covid 19. Come detto riguarda i lavoratori autonomi delle zone rosse di Veneto e Lombardia, che hanno dovuto interrompere la loro attività a causa dell’emergenza sanitaria.

Più nel dettaglio parliamo dei lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020, hanno svolto la loro attività nei comuni poi individuati dal dpcm del 1° marzo. Fra questi, le categorie lavorative beneficiarie sono:

liberi professionisti con partita iva attiva o iscritti alle casse autonome professionali.

Co.co.co. iscritti alla gestione separata.

Lavoratori iscritti alle gestioni speciali autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

Imprenditori agricoli professionali, iscritti all’apposita gestione autonoma agricola.

Ad essi spetta un’indennità mensile aggiuntiva di 500 euro, pagata dall’Inps previa presentazione di una domanda. Questo sostegno viene erogato fino ad un massimo di tre mesi.

Bonus autonomi Lombardia e Veneto, come fare domanda

Con la circolare 18 settembre n.104, l’Inps ha comunicato come presentare la domanda e tutte le altre istruzioni contabili e fiscali dell’indennità.

In particolare la richiesta del nuovo sussidio deve essere presentata all’inps, in modalità telematica sul sito dell’istituto. Come sempre accade chi dovesse avere bisogno di aiuto per svolgere questa operazione può anche rivolgersi ad un caf.

Per accedere al servizio online bisognerà avere: il pin inps (non più rilasciato dal 1°ottobre 2020), lo Spid, la carta nazionale elettronica e la carta nazionale dei servizi.

Vedi anche: Come si fa lo Spid

Per il rilascio del nuovo servizio l’inps fa sapere che lo renderà noto con apposita comunicazione sul suo sito. Vi ricordiamo inoltre che la nuova indennità non concorre alla formazione del reddito.

Queste tutte le informazioni Inps relative al bonus 500 euro per gli autonomi di Veneto e Lombardia. Una nuovo sussidio che cerca di sostenere i lavoratori ancora in difficoltà economica, dopo i mesi difficili vissuti durante il lockdown. In particolar modo gli autonomi delle zone rosse, costretti a non lavorare loro malgrado.

Vedi anche: Elenco tutti i bonus 2020