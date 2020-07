Bonus baby sitter soldi per ora finiti e domande accettate con riserva in attesa dei nuovi finanziamenti. Queste le ultime sul bonus baby sitting

Bonus baby sitter, i fondi che finanziano questo incentivo rivolto alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, sono in via di esaurimento. In particolare il bonus è esaurito per le categorie lavorative che hanno diritto ad un incentivo più elevato.

Facciamo il punto della situazione sui dati inps di questo e degli altri bonus previsti dal governo per contrastare l’emergenza economica causata dal coronavirus.

Vedi anche: Bonus Covid – 19 aiuti agevolazioni famiglie

Bonus baby sitter potenziati, fondi esauriti

Le risorse destinate dalle casse dello stato per il bonus baby sitter, di 600 € prima e di 1.200 € poi con il dl rilancio, stanno terminando. In particolare sono finiti i fondi destinati a categorie lavorative per cui è stato previsto un incentivo potenziato, ossia medici, infermieri, operatori sanitari e polizia. Per loro, infatti, la somma del bonus prevista dal decreto rilancio sale a 2.000 euro.

La cifra stanziata per coprire questa misura e quella del congedo parentale, ammonta a 1,57 miliardi. Per i bonus potenziati invece il budget previsto ammonta a 67,6 milioni di euro, come riporta ilsole24ore.

L’inps ha reso noto che questi fondi sono giù terminati, ma le domande per tali incentivi continuano ad arrivare. Per questo attualmente le richieste vengono accettate con riserva, in attesa che il ministero del lavoro rifinanzi nuovamente il bonus.

Le domande ricevute dall’inps sono 752.000 al 9 luglio 2020 e il totale dei richiedenti sono 503 mila. Insomma le richieste per il bonus baby sitter sono molte e i fondi necessitano di un incremento.

Vedi anche Bonus nonni Inps

Bonus covid 19 dati inps

L’Inps ha pubblicato sul suo sito il quadro di sintesi delle misure attuate dal governo, riportando in migliaia il numero di domande giunte per ogni provvedimento. Ecco la tabella a cui facciamo riferimento, che contiene pure l’unità di analisi utilizzata, i beneficiari e la spesa stimata totale.

Oltre al bonus baby sitter di cui vi abbiamo detto, spiccano:

5 milioni e 69 mila richieste per il bonus 600 euro.

Tantissime ore autorizzate per la CIG, oltre 3 milioni di beneficiari della cassa integrazione ordinaria e oltre 1 milione per la cig in deroga.

457.000 domande per il reddito di emergenza.

246.000 richieste per il bonus lavoratori domestici.

1 milione e 953 mila nuclei familiari richiedenti il reddito di cittadinanza.

Questa la situazione dei numeri attuali forniti dall’inps sui sussidi di sua competenza. Il bonus baby sitter è in esaurimento e necessita di un rifinanziamento, ma potrebbe avvenire lo stesso per altre misure, viste le tante domande arrivate.

Vedi anche: Bonus 2020 elenco di tutti i bonus figli casa famiglia