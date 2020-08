Bonus baby sitter l’incentivo per pagare centri estivi e il congedo parentale scadono a breve. Date scadenza degli incentivi per chi ha figli fino a 12 anni. Ma non sono previsti per ora altri bonus o congedi.

Bonus baby sitter – Chi non ha ricevuto ancora l’incentivo in precedenza sospeso da Inps per mancanza di fondi sappia che il decreto agosto ha rifinanziato il buono baby – sitting. Tuttavia chi non ha presentato domanda dovra farlo entro agosto 2020, stessa cosa vale per il congedo parentale. Ecco le ultimissime news bonus figli.

Bonus bay sitter soldi e scadenza

Chi non ha ricevuto il bonus Baby – sitting ovvero il contributo Covid a favore dei genitori lavoratori utile anche per pagare anche i nonni, dovrebbe ricevere le somme dovute ( anche per il tramite del libretto di famiglia) grazie al rifinanziamento di 170 milioni del nuovo e ultimo decreto agosto.

Per quanto riguarda la scadenza se non avete provveduto a presentare domanda sappiate che questi incentivi scadono il 31 di agosto. Quindi se ancora non avete provveduto a fare domanda QUI TROVATE TUTTE LE INDICAZIONI

Congedi parentali scadenza

Il congedo parentale straordinario è in vigore dallo scorso 5 marzo, esattamente da 5 giorni prima dell’inizio in Italia del lokdown. Anche per questa misura gestita da Inps e destinata a chi ha figli fino a 12 anni ha scadenza prevista per il prossimo 31 agosto. Tutte le info utili le trovate qui sul sito Inps

Protocollo Covid scuola, ci saranno altri bonus e congedi?

In questi giorni si parla molto della riapertura delle scuole in tutta Italia, anche se alcune regioni hanno stabilito una data d’inizio diversa rispetto al Miur. Nel frattemo l’Iss ha condiviso il documento per la gestione dei casi di Coronavirus a scuola

Ecco il Rapporto ISS COVID . Comunque per essere chiari ad oggi non ci sono novità in merito ad altri eventuali aiuti o bonus, in caso di quarantena dei figli si parla solo di smartworking.

Insomma per ora è presto per fare previsioni in tema di aiuti e eventuali nuovi bonus, restano attivi invece tutti gli incentivi e bonus 2020 già stabiliti dal governo.

