Quando sarà il primo giorno di scuola? L’emergenza coronavirus ha lasciato per mesi gli studenti a casa. Ma a settembre ricominciano le lezioni. Ecco quando inizia, date e calendario per ogni regione.

Inizio scuola 2020, il Miur ha individuato la data per l’inizio del nuovo anno scolastico nel prossimo mese di settembre. Il giorno scelto segna il ritorno in presenza sui banchi di scuola da parte degli studenti, dopo i tanti mesi in cui sono rimasti a casa per via dell’emergenza coronavirus.

Vediamo allora nel dettaglio la data scelta in Italia per il ritorno a scuola, ma anche le diverse scelte fatte a livello regionale.

Inizio scuola 2020 data e calendario

Come dichiarato dal ministro dell’istruzione Lucia Azzolina dal primo settembre le scuole riapriranno ufficialmente le loro strutture. In questa data inizierà il recupero di studenti e studentesse che non hanno raggiunto la sufficienza alla fine dell’anno da poco concluso.

In relazione invece alla data di inizio anno scolastico 2020-21 per tutti gli studenti, è il 14 settembre il giorno stabilito a livello nazionale. Si tratta del secondo lunedì del mese. Questo dunque il giorno scelto dal ministero dell’istruzione per l’inizio dell’attività scolastica, dopo tanti mesi di chiusura delle strutture.

Diverse regioni italiane si sono allineate a tale data, mentre altre hanno deciso di partire in anticipo, altre ancora nei giorni o nelle settimane successive. Inoltre, alcuni territori non hanno ancora stabilito la data precisa e si riservano di farlo prossimamente, valutando anche l’evoluzione dei dati sul covid. Vediamo nel prossimo capitolo, sulla base di quanto deciso fino ad ora, quali sono le date di inizio scuola 2020 regione per regione.

Date inizio scuola 2020 regione per regione

Ecco l’elenco delle date relative alle regioni che hanno già deciso quando inizia l’anno scolastico 2020-21.

Trentino Alto Adige: lunedì 7 settembre

Bolzano: lunedì 7 settembre

Lombardia: lunedì 14 settembre (7 settembre esclusivamente per la scuola di infanzia)

Basilicata: lunedì 14 settembre

Lazio: lunedì 14 settembre

Umbria: lunedì 14 settembre

Valle d’Aosta: lunedì 14 settembre

Toscana: martedì 15 settembre

Emilia Romagna: martedì 15 settembre

Friuli Venezia Giulia: mercoledì 16 settembre

Puglia: giovedì 24 settembre

Campania: giovedì 24 settembre.

Calendario inizio scuola 2020 regioni

Dal calendario qui riportato emerge che saranno i ragazzi del Trentino Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano i primi ad iniziare la scuola. Viceversa gli studenti di Puglia e Campania saranno gli ultimi al momento in Italia.

Non si hanno invece ancora notizie certe per quanto riguarda la data di inizio del nuovo anno scolastico nelle restanti regioni. Si tratta di: Piemonte, Veneto, Liguria, Abruzzo, Marche, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In linea generale anche in queste la data di inizio presunta dovrebbe essere quella indicata dal Miur, ovvero il 14 settembre. Tuttavia potrebbero essere prese decisioni diverse da singole regioni prossimamente. Non appena ne sapremo di più torneremo ad aggiornarvi anche sulle date di tali regioni.

Per adesso è davvero tutto sulle date di inizio scuola 2020 decise dal ministero dell’istruzione e da alcune delle regioni italiane.