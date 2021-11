Amazon Black Friday elettrodomestici: lavatrici e lavasciuga. Le 5 migliori offerte

Amazon black friday, lavatrici e lavasciuga. Ecco le migliori offerte di Amazon blck friday elettrodomestici con opinioni e recensioni

Su Amazon il Black Friday finisce il 29 novembre e c’è ancora tempo per approfittare degli sconti e promozioni sugli elettrodomestici per la casa e la cucina grandi e piccoli. Sceglierli non è semplice vista la quantità dei prodotti ce vende il colosso aziendale di Jeff Bezos, ma lo abbiamo fatto noi per Voi. Ecco una selezione dei migliori elettrodomestici in offerta e con spedizione gratuita.

Amazon Black Friday elettrodomestici: lavatrici

Le migliori lavatrici in offerta su Amazon sono quelle di Hoover, LG Candy e Samsung tutte con carica frontale. Qui trovate promozioni interessanti come questa Samsung scontata di circa il 50% oltre ad avere recensioni a 5 stelle

A seguire c’è la Candy Smart CS che ha buone recensioni e un prezzo conveniente pari a 339 euro contro i 469 di listino. Anche questo è un prodotto che viene considerato ottimo secondo le opinioni di chi lo ha comprato.



La Hoover H-WASH 500 invece è una lavatrice Intelligente che potete controllare da remoto ed ha una serie di funzionalità che semplificano la vita di chi non ha tempo e dimestichezza nel lavare i panni e vestiti.

Lavasciuga combinate Amazon

La lavatrice con asciugatrice in inverno è una grande comodità, soprattutto per chi abita in zone umide e fredde. Sul sito di Amazon Italia per la settimana del Black Friday 2021 trovate delle ottime occasioni anche con sconti del 40% come nel caso di questa Samsung che secondo le opinioni ha: “un lavaggio e asciugatura impeccabile”

Tuttavia le lavasciuga nel portale di Amazon non mancano, ci sono tutte le migliori marche e prezzi per tutte le tasche, ma quella più venduta è la lavasciuga di LG con carica frontale che viene venduta con lo sconto di oltre 300 euro, non è poco.

