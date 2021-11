Black Friday 2021 MacBook. Sconti e offerte su Amazon

Black Friday MacBook. Pc Apple in promozione su Amazon, ecco quali sono e quanto costano. Prezzi e caratteristiche.

Black Friday 2021. Le ore che ci separano dall’inizio delle promozioni del venerdì nero sono sempre meno. Eppure gli sconti esistono già e sono pure sorprendenti, come nel caso dei MacBook, i pc di Apple che trovate nei modelli Air e Pro in offerta su Amazon. Vediamo qui di seguito a quali condizioni.

Apple MacBook Air in offerta

Attualmente disponibile a 998 euro su Amazon, con uno sconto del 14%, ovvero 161 euro rispetto al prezzo iniziale. Si tratta di un modello con alte prestazioni garante da 8 GB di RAM, 256 GB di memoria, Chip Apple M1 e schermo da 13 pollici. Lo trovate nella colorazioni: grigio siderale, argento e oro. Chi desiderasse acquistare lo stesso modello ma con 512 GB può farlo al prezzo di 1.209 € (15% di sconto).

Apple MacBook Pro 13” in forte sconto

Questo modello è in vendita su Amazon al prezzo fortemente scontato (19%) di 1.199 euro. Infatti, è previsto un ribasso di 280 euro in meno rispetto al prezzo di listino (1.479 euro). Parliamo di un modello dotato di 256 GB di memoria, 8 GB di RAM, Chip Apple M1 e tante altre peculiarità. Attualmente è disponibile in 2 colorazioni. Mentre se cercate il modello con 512 GB di memoria, il prezzo sale a 1.644 €.

Apple MacBook Pro 14” e 16” su Amazon

Infine, per chi ha un budget più elevato e vuole avere un modello top di gamma, facendo comunque un affare, ecco i modelli Macbook pro con schermo da 14 e 16 pollici.

Il primo, del 2021 con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria, è in vendita al prezzo di 2.259,98 euro, con uno sconto di 89 euro rispetto al prezzo originario. Mentre, il modello da 16 pollici, raffigurato nella foto sottostante, è in vendita al prezzo di 2.447,01 euro (scontato del 14%, ovvero 401,99 euro rispetto al costo originario).

Black Friday 2021 MacBook date e promozioni

Come visto gli sconti sui computer Apple di ultima generazione sono già importanti online. Percentuali del genere sono rare da trovare sui MacBook e in generali su tutti i prodotti targati dall’azienda fondata da Steve Jobs, visto che vanno a ruba.

Ognuno poi in base alle proprie disponibilità può scegliere fra i modelli più datati, ma non per questo meno performanti e gli ultimissimi. Nonostante le offerte siano allettanti già da ora, non possiamo escludere che durante il venerdì nero del 26 novembre e fino al cyber monday di lunedì 29, siano ancora più elevate.

A voi la scelta se acquistare questi gioiellini di tecnologia già da ora o se attendere ancora.

