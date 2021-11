Black Friday 2021 Playstation. Offerte PS5 e PS4

Black Friday playstation store 2021 data. Ecco le promozioni attualmente disponibili per acquistare PS4 e PS5 online o nei negozi.

Black Friday Playstation. L’inizio del venerdì nero 2021 è ormai alle porte e le promozioni iniziano a farsi sempre più consistenti, nei vari negozi aderenti. In questo caso ci concentriamo su uno degli oggetti di tecnologia più amati, vale a dire la Playstation, che trovate nello store online del produttore, ma anche su Amazon o nei vari negozi di elettronica.

Black Friday playstation 5

In attesa dell’inizio del Black Friday sul Playstation Store, che in base alle ultime notizie dovrebbe avvenire a partire dal 19 novembre 2021, ci sono già alcune possibilità, nei negozi specializzati per acquistare questa console che va letteralmente a ruba. Vediamo brevemente di quali si tratta.

PS5 Gamestop

Il negozio di console e prodotti tecnologici ha messo in vendita al prezzo di 399,99 euro la Digital Edition e a 499,99 € la Standard Edition. Per verificarne la disponibilità potete recarvi nei punti vendita o sul sito del rivenditore.

Anche su Amazon e negozi come ad esempio Unieuro si trova questo modello, tuttavia attualmente non c’è disponibilità. Quindi il consiglio se volete acquistarla è quello di verificare di nuovo nei prossimi giorni.

Offerte playstation 4 Black Friday

Chi vuole andare sul sicuro e spendere meno può acquistare la PS4. In questo caso la disponibilità è elevata e le offerte aumenteranno con l’arrivo del venerdì nero.

Ecco alcuni esempi dei prezzi attuali e dove trovarli:

PS4 Black con 500 GB a 299,99 euro da Euronics e Mediaworld

Sony PSVR MK4 + Camera + VR Worlds VCH Occhiali immersivi, in offerta a 288,99 euro da Unieuro

PS4 Black a 349 euro su Amazon.

Black friday videogiochi playstation

Ovviamene oltre alla console e agli accessori, gli sconti del venerdì nero riguarderanno anche i videogiochi, acquistabili negli store e nei negozi a prezzi molto vantaggiosi.

Per fare un esempio il gioco MOTO GP 21 per PS4 lo trovate a 24,98 € su Amazon, scontato del 64%. Quindi se state pensando di comprare nuovi titoli potete già dare un’occhiata al black friday anticipato su questo store o sui volantini dei negozi fisici.

Vi ricordiamo che sarà venerdì 26 novembre il giorno dei maggiori sconti. Seguito poi dal cyber monday di lunedì 29 che chiuderà il periodo delle offerte. Ma come visto già da ora potete trovare l’offerta giusta per voi, se non volete attendere.

