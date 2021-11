Amazon black friday 2021. Xiaomi forti sconti e promozioni

Amazon Black Friday in anticipo già iniziato. Ecco le migliori offerte sugli smartphone Xiaomi, con sconti fino al 40%. Date e promozioni cellulari su Amazon.

Amazon black friday 2021. Sul sito e-commerce più famoso, gli sconti del venerdì nero sono già iniziati. Dall’8 al 18 novembre saranno quotidianamente fino al 40% su tanti prodotti. Quindi perché non approfittarne per acquistare o regalare un nuovo smartphone? Sui modelli Xiaomi trovate grossi ribassi fino a 250 euro. Vediamo su quali modelli.

Xiaomi Mi 11i in offerta su Amazon

In offerta a 399,90 euro, con sconto del 38% rispetto al prezzo originario di 649,90 euro. Uno sconto di 250 euro da non perdere su questo smartphone dotato di tecnologia 5G, schermo da 6,67 pollici, 128 GB di memoria e tripla fotocamera da 108 MP. Disponibile in 3 colorazioni: bianco, nero e argento. Se siete interessati vi consigliamo di non attendere troppo, visto che come si legge sullo store di Amazon l’offerta termina fra 8 giorni.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Telefonino in offerta al prezzo di 299,90 euro su Amazon, con sconto di 100 euro (25%) rispetto al prezzo di listino di 399,99 €. Un affare visto che parliamo di un modello con tecnologia 5G, 6 GB di RAM e 128 di memoria. Ma anche dotato di una tripla fotocamera (con quella più performante di 64 MP) e uno schermo da 6,55 pollici AMOLED. Disponibile non solo nella colorazione blu come in foto, ma anche nel più classico nero.

Xiaomi Redmi 9C

Per chi cerca un modello recente dal costo contenuto, ecco il modello Redmi 9C, in offerta su Amazon a 79,90 € (-38% rispetto ai 129,90 euro iniziali). Modello disponibile nella colorazione Midnight Grey, con schermo da 6,53 pollici, 2 GB di Ram e 32 di memoria, ma anche tripla fotocamera da 13MP. Insomma non uno smartphone super prestazionale, ma perfetto per chi ne cerca uno funzionale e low cost.

Black Friday amazon 2021, migliori offerte smartphone

Abbiamo visto i principali smartphone Xiaomi attualmente in offerta su Amazon. Le percentuali di sconto sono già molto elevate, in modo simile a quanto accade nel week end del venerdì nero, che quest’anno cade il 26 novembre e nei giorni seguenti. A conferma che si tratta di un vero e proprio black friday anticipato.

Segnaliamo inoltre che se siete interessati ad acquistare questi modelli, ma non volete pagare subito, potete anche scegliere la promozione acquista subito e paga a rate a tasso zero. Insomma, se volete un nuovo telefono di ultima generazione potete già averlo fin da ora, senza aspettare la fine del mese.

Se invece siete alla ricerca di altro, non vi resta che attendere le prossime settimane, fino alla data ultima del 29 novembre (ossia il cyber monday che chiude il periodo degli sconti). Per tutte le altre offerte sugli smartphone potete visitare il sito di Amazon o lo store online di Xiaomi. Mentre di seguito trovate tutte le altre offerte del venerdì nero 2021 sulla tecnologia già disponibili.

